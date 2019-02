O prahoveancă face carieră de succes la Bruxelles. Povestea Roxanei Nedelescu – doctor în economie, tânăra care administrează granturile de 1,5 milioane de euro, pentru cercetători din orice domeniu!

Să găsești succesul în carieră nu este atât de simplu pe cât pare, nu e la-ndemâna oricui, dar nici imposibil, atunci când îți dorești cu adavărat! O demonstrează Roxana Nedelescu, o tânără din …Vadu Părului, Prahova! Roxana Nedelescu a făcut primii ani de școală în satul natal și, probabil, nici nu-și imagina, pe atunci, pe ce cărărui aveau să o poarte pașii vieții. A ajuns în Belgia, la Comisia Europeană, și azi este unul dintre tinerii români - implicați, respectați, prețuiți, nu în țara lor, ci dincolo de granițele ei!

După gimnaziul finalizat la Vadu Părului, Roxana a venit la Ploiești, la Colegiul Național ‘’Ion Luca Caragiale’’, profilul Matematică-Fizică. "I-a placut cartea", dar n-a fost nici pe departe, genul elevului ‘’tocilar‘’. S-a bucurat de viață, adolescență, tinerețe…a iubit: Limba și Literatura Română, Algebra, Geometria, Economia, Biologia și ‘’uneori ‘’ și Chimia.

I-ar fi plăcut să devină medic, dar a ajuns doctor în economie!

Facultatea a făcut-o la noi, în Capitală. Dar nu s-a dus la Medicină, ci a optat pentru Studii ale Integrării Europene, din cadrul Universătății Româno-Americane. Acela a fost primul ei pas… spre succes. Că doar, succesul e un proces de durată! E important să vizezi la el, să-l vrei, dar și să-l cauți, să nu te lași demoralizat, ci să experimentezi, să-ți verși paharul…pe jumătate gol, într-unul mai mic pe care să-l umpli, nu să te plângi…dar dincolo de toate, să profiți de orice oportunitate!

‘’În primul rând, Facultatea de Integrare Economică Europeană și specializarea de Studii ale Integrarii Europene era unica în țară, în momentul în care am decis să merg în această direcție, cu 6 ani înaintea aderării României la Uniunea Europeană, și mi-a oferit o perspectivă puternică asupra funcționării Uniunii Europene și a structurii sale instituționale. Mai mult, am participat la mai multe activități științifice, precum și la sarcini extracurriculare, legate de UE, cum ar fi - Conferințele din cadrul Institutului European, Comisia Europeană din București, Camera de Comerț a României și Ministerul Afacerilor Externe, unde am fost stagiar.’’

După facultate, ca orice proaspăt absolvent care se respectă, Roxana s-a înscris la Master. De această dată, a ales o altă specializare - Bussines Management și Comunicare SNSPA (Școală Națională de Studii Politice și Administrative). O altă etapă din viața ei, în care a trăit experiențe inedite și a acumulat informații noi.

Aproape firesc, sau nu…a venit și primul job, în România. A lucrat ca economist în Departamentul de Finanțe, la Hewlett Packard, o companie IT (cunoscută și sub numele de HP), o companie specializată în producerea calculatoarelor personale, laptop-uri, servere, imprimante, produse soft, etc, o companie puternică, cu sediul în Palo Alto, California, Statele Unite ale Americii. Câștiga ‘’frumușel‘’ pentru un tânăr economist din țara noastră iar atmosfera din ‘’multinațională’’ era dinamică, povestește Roxana. Doar că ea își dorea mai mult, mai multe realizări și de ce nu, un mediu de lucru internațional. Roxana Nedelescu:

‘’Există o pasiune pentru ceea ce înseamnă Integrare Europeană!’’

S-a întors așadar la ‘’ideea‘’ care-i încolțise în minte, încă de pe vremea în care era studentă și participase la un târg de universități. Atunci, a avut oportunitatea să asiste și la prezentarea unui program de doctorat, pe care...l-a și urmat, ulterior. Pentru doctorat însă, a plecat în Italia, la Milano, la Universita Cattolica del Sacro Cuore.

Cu emoții, dar și multe speranțe în suflet, Roxana s-a urcat în avion. Primise o bursă de studiu, care a finanțat atât studiile propriu-zise, cât și un modest salariu de doctorand. Îi era suficient. Odată cu provocările, Universitatea Catolică din Milano îi deschidea Roxanei, încă o nouă poartă către ‘’succes’’. A descoperit acolo, nu doar un mediu competitiv, ci și experți de la care a avut prilejul să obțină competențe în plus, în Economie Publică, Matematică Avansată, Microeconometrie și nu numai.

‘’Doctoratul mi-a oferit cunoștințele de cercetare calitativă și cantitativă și oportunitatea de a-mi îmbogăți competențele cum ar fi gestionarea bazelor de date și analiza politicilor Europene, utilizând instrumente statistice, microeconometrie și diferite metode de cercetare.’’

De pe băncile universității, față în față, cu comisari europeni!

Patru ani mai târziu, Roxana devenea doctor în Economie și Finanțe ale Administrației Publice, ulterior - asistent universitar, în cadrul Colegiului European, unde, spune ea, și-a folosit cunoștințele acumulate pentru a-și ghida studenții în efectuarea propriilor cercetări, în gestionarea mai multor programe în cadrul Departamentului de Economie și în organizarea conferințelor, la nivel înalt.

În tot acest timp, nu și-a pierdut însă interesul pentru Fundamentele Uniunii Europene. A continuat să studieze, pentru ca, mai târziu, să ajungă să lucreze pentru ‘’cetățenii’’ Uniunii, într-una dintre Instituțiile Europene, în domeniul Cercetării.

‘’În timpul studiilor de doctorat, am fost selectată ca stagiar pentru Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare din cadrul Comisiei Europene. Acest stagiu mi-a oferit posibilitatea de a înțelege mai bine politicile economice europene și procesul de luare a deciziilor la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, mi-a permis să obțin experiență de lucru într-una din direcțiile generale ale Comisiei Europene și mi-a oferit ocazia de a interacționa cu colegii din Parlamentul European, de a ma întâlni cu deputații europeni și de a organiza conferințe și seminarii având ca invitati foștii comisari Lewandowsky și Geoghegan-Quinn. Stagiul a fost o experiență minunată în care am aflat despre procedura bugetară a U.E. și gestionarea granturilor și, de asemenea, m-a stimulat să continuu să lucrez pentru Uniunea Europeană. Teza de doctorat este, de asemenea, un studiu empiric despre Uniunea Europeană și mai exact, ce anume determină suportul cetățenilor europeni față de Uniunea Europeană, și a luat în considerare factori economici și politici.’’

Să ajungi să lucrezi în Comisia Europeană, nu e facil. Dar, provocările deveniseră pentru Roxana...un fel de pariuri puse cu propria-i persoană, și...de fiecare dată, câștigate.

‘’Pentru a putea lucra în instituțiile europene, modul standard este de a face unul din concursurile EPSO care constau în diferite texte verbale, numerice și abstracte, ce se țin în două limbi - la alegere dintre cele 28 de limbi ale statelor membre. După diferitele teste practice, sunt mai multe interviuri de evaluare ale competențelor necesare pentru postul oferit, care se țin în limba Engleză, de obicei’’.

Le-a trecut pe toate, a câștigat, așadar, din nou, iar acum lucrează în Managementul Cercetării, în cadrul Consiliului European pentru Cercetare. Concret, Roxana administrează finanțări nerambursabile în valoare de 1,5 milioane de euro, pentru tinerii cercetători din diverse domenii. Iar performanțele sale sunt evaluate, anual, de către superiori.

‘’Consiliul European pentru Cercetare are ca misiune de a încuraja cercetarea de cea mai înaltă calitate în Europa, prin finanțare competitivă și de a sprijini cercetarea dincolo de frontieră în toate domeniile, pe baza excelenței științifice. Rolul meu este de a implementa granturile de cercetare pentru tinerii cercetători ce obțin finanțare Europeană.’’

Roxana Nedelescu: ‘’Românii sunt foarte apreciați…’’

Și nu, nu a simțit, frustrări si nu s-a considerat inferioară tinerilor din alte state europene. Si nici n-a crezut vreo secundă că ar avea de ce. Cât despre românii care lucrează în Belgia...

‘’La Bruxelles este un Melting Pot…unde se pot găsi oportunități diferite, precum și categorii diferite de oameni. Din punct de vedere social, și al traficului, cred că este comparabil cu Bucurestiul, poate pe o altă scală, totuși. Nu am pretenția să cunosc toți românii prezenți în Belgia, nativi sau de etnie. În general, în funcție de nivelul de educație și profesie al fiecăruia, fie că sunt zidari sau funcționari la Instituțiile Europene, românii sunt foarte apreciați, deoarece sunt muncitori și responsabili’’.

Dacă ar lua-o de la capăt, Roxana ar alege…Medicina. Nicidecum pentru că ar nemulțumi-o ceva din traiectoria ei actuală, ci pentru că…’’te-ntorci, de fiecare dată, la prima dragoste’’…Ar alege medicina pentru că a rămas la nivelul de vis și pentru că i-ar putea ajuta mai mult pe cei în suferință…

Problema din România: Inegalitatea socială și regională! ‘’În Belgia sunt respectată nu pentru cine sunt, ci pentru ceea ce sunt!’’

‘’Venitul actual îmi permite să nu duc grija zilei de mâine și să am un nivel de trai decent. Nu poți compara veniturile din străinatate cu veniturile din România, în mod absolut, deoarece costul vieții este diferit. Dar să spunem, că este - peste medie. Sunt însă și în România domenii în care se câștigă la fel de bine; problema este inegalitatea socială și regională, mai degrabă. În mod serios vorbind, în Belgia am putut realiza mai mult profesional, prin forțe proprii si mai ales, prin studiu. În plus, sunt respectată de către cei din jur, nu pentru cine sunt, ci pentru ceea ce sunt.’’

Așa cum e și firesc, într-o țară care nu se numește România, evoluția pe scara profesională i-a facilitat Roxanei și accesul la un salariu care-i oferă un oarecare confort. Vacanțele de pe Litoralul Românesc au fost schimbate cu altele, din destinații exotice. Roxana și soțul ei, First Officer pe Boeing 737, pot călători în orice colț de lume. ‘’Îmi doresc să vizităm, de exemplu, insulele Galapagos, pentru a observa broaștele țestoase în habitatul lor.’’

Belgia a adoptat-o, de vreo 10 ani și i-a devenit, a doua casă. Cât despre partea de Românie care a meritat, Roxana a luat-o cu ea, dincolo de granițe!

‘’Mă simt ca acasă, aici. În instituțiile europene sunt foarte mulți români, dar câțiva mai speciali mi-au devenit și familie. Mă simt foarte mult legată de natură și de animale; uneori am impresia că, mergând cu bicicleta peste câmpiile Flandrei, regăsesc aceleași mirosuri și culori, ca în România, ce mi-au rămas imprimate în memorie.’’

Ce ar determina-o să revină în România?!

Roxana se-ntoarce în țară, la cateva luni, să-și revadă familia. Nu s-a gândit însă să revină, definitiv: ‘’Distanța în zbor nu este așa de mare între Belgia și România. ‘’ Poate s-ar opri, totuși, asupra ideii dacă ar primi …’’O funcție la nivel înalt, poate aș considera’’.

Roxana face parte din ‘’inteligență‘’, acea inteligență care alege calea străinătății pentru o carieră căreia să merite să i se dedice dar și de la care să primească, acea inteligență care renunță la o Românie în care valorile s-au pierdut de-a lungul anilor, în care nu există, decât accidental, evoluție prin propriile forțe, acea Românie care nu te tratează cu…respect. Doctorul în Economie, Roxana Nedelescu, a optat pentru Belgia, pentru că, România n-a prea dat semne că ar avea nevoie de ea, așa cum n-a prea dat semne că ar avea nevoie de miile de tineri români ‘’inteligenți‘’ care au plecat de-a lungul anilor, fără să privească înapoi.

Care și cum a fost drumul până aici ?! ‘’Un mesaj pe care doresc să îl transmit tinerilor cititori ai Observatorului Prahovean și tinerilor părinți, în egală măsură, este că satisfacțiile profesionale se obțin prin dedicație, și că ajungi acolo, în primul rând, prin studiu. Așadar, pentru a putea evolua profesional dar si personal, și pentru a contribui cu toții la societatea din care facem parte indiferent unde ne aflam pe globul pământesc, trebuie să avem dragoste de cunoaștere, care se insuflă de către părinți - copiilor lor, încă de mici, fiecare generație construind pe umerii antemergatorilor săi.

