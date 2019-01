Medic brașovean, despre cazul fetiței care a fost operată de apendicită, la Sinaia: ”„Când se operează în burtă, pot să rămână comprese”

Dacă reziduurile textile găsite în corpul fetiței au rămas în urma operației de apendicită, de la spitalul din Sinaia, rămâne de văzut la prezentarea concluziilor anchetei. Până atunci însă, apar date noi și declarații, unele halucinante.

O fetiţă de 11 ani, din Bușteni, a ajuns în stare gravă la Spitalul de Copii din Braşov, luni. În timp ce se afla la toaletă, minora a început să strige după ajutor. Părinții acuză că fata a dezvoltat o infecţie din cauza materialului uitat de medici în urma unei operații de apendicită, efectuată la Sinaia, anul trecut! Detaliile cazului, publicate de observatorulph.ro AICI.

Cazul de malpraxis a șocat opinia publică, oamenii așteptând acum rezultatul oficial al anchetei.

După cea de a doua operație, de la Braşov, surpriză: doctorii anunţă că se gândesc dacă nu cumva vina e a fetiţei.

„Noi trebuie să ne convingem exact că astfel de caz s-a produs în urma intervenției chirurgicale sau cumva fetița a putut introduce pe acolo ceva. În weekend s-a făcut o ecografie, s-au extras câteva fire din material textil care pare să fie compresă sau tampon. Fetița e bine, s-a liniștit, dar am continuat explorările. Verificăm absolut tot, am trimis și probe la laborator din ce am scos,” a spus medicul Albean Marcel.

În acest răstimp, apar declarații, mărturii și opinii, unele revoltătoare. Este și cazul unei declarații, dată de un medic din Brașov, citat de digi 24.

Marcel Albean - medic primar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov: „Când se operează în burtă, şi nu e primul caz, pot să rămână resturi din comprese sau comprese, au rămas şi instrumente acolo, probabil că a rămas o compresă sau un tampon acolo şi organismul încearcă să îl dea afară”.

Am putea continua în nota în care medicul a făcut declarația: ... se întâmplă ca astfel de ”întâmplări” să aibă urmări fatale. Se întâmplă ca organismul firav al unui copil să se infecteze, se întâmplă ca infecția să ducă la deces. Se întâmplă să mai moară lumea, nu-i așa?...

