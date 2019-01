Ultima raportare a Ministerului Sănătății despre cazurile de gripă din Prahova

Institutul Național de Sănătate Publică a prezentat ultimele statistici privind evoluția cazurilor de gripă. Prahova se numără printre județele cu cele mai multe cazuri de îmbolnăvire, inclusiv decese. Reamintim că școlile rămân închise și vineri, 25 ianuarie, pentru ca elevii să fie protejați de gripă.

Astfel, potrivit INS, în Prahova au fost înregistrate până acum 25 de cazuri de gripă A H1 și A H3 și cinci decese.

Este vorba de victime cu vârsta cuprinsă între 19 și 69 de ani, care nu au fost vaccinate antigripal.

Cele mai multe cazuri de gripă au fost înregistrate în București, Argeș și Olt.

Ministerul Sănătății face populației următoarele recomandări:

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv

pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;

- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie

asemanatoare gripei;

- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau

tuse/stranut la nivelul partii interne a articulatiei cotului);

- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;

- Evitarea aglomeratiilor si limitarea organizarii de evenimente;

- Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul

medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati

cu simptomatologie respiratorie;

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;

- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre

vizitatori si personalul medical;

- Continuarea vaccinarii antigripale

