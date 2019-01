Lista blocurilor din Ploiești care rămân astăzi fără apă caldă și căldură

Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic-Investiții, informează cetățenii că, astăzi, până la ora 15.00, se întrerupe furnizarea agentului termic (apă caldă și încălzire), pe strada Sabinelor, din cauza unor lucrări necesare pentru remedierea avariei la conducta de agent termic primar.

Lucrările sunt efectuate de S.C Veolia Energie Prahova, iar sistarea alimentării cu agent termic se va realiza la apartamentele din următoarele blocuri: 17A – scările A și B, 17B – scările C și D, 16A – scările A și B, 16B - scările C și D, 18 A – scările A și B, 18 B – scările C și D, 19 A – scările A și B, 19 B –scările C și D.

