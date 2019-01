Cinci morți de gripă în Prahova. Își mai face efectul vaccinul antigripal administrat acum?

În Prahova au murit de gripă în ultimele două săptămâni cinci persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 69 de ani. Chiar dacă vaccinul antigripal trebuie administrat la începutul sezonului rece, medicii susțin că nu este târziu să vă imunizați nici acum.

Ideal ar fi ca vaccinul antigripal sa fie administrat atunci cand vaccinul este disponibil in comert sau la cabinetul medicului. Multi oameni, asteapta, din pacate, pana cand apar destul de multe cazuri de gripa in comunitatea lor. Gripa se transmite rapid, iar vaccinul isi va face efectul in aproximativ doua saptamani.



Astfel, pentru ca expertii nu pot estima niciodata cu precizie cand va fi exact sezonul gripei, indicat ar fi ca vaccinul antigripal sa se administreze incepand cu luna august-septembrie, pentru a oferi protectie impotriva intregului sezon, chiar daca acesta poate persista pana in luna martie.

Cum se fabrică vaccinul

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

In fiecare primavara, experti in sanatate publica din toata lumea anticipeaza care ar ptuea fi trei dintre tulpinile de virus gripal care ar putea circula si ar putea declansa gripa in sezonul urmator. In functie de previziunile lor, vacinul antigripal este formulat pentru a proteja impotriva celor trei tulpini.

Citește și Nu tratați gripa cu antibiotice! Care sunt simptomele și cum trebuie să reacționați



In cazul in care predictiile sunt bune, vaccinul va fi eficient in cazul a peste 90% dintre adultii sanatosi. Uneori virusul gripal va fi mai avansat decat estimeaza expertii, iar tulpinile din componenta vaciinului antigripal vor fi diferite cu cele ale gripei din anul respectiv.

Detalii aici: Două persoane în stare gravă la Spitalul Județean Ploiești, din cauza gripei



Totusi vaccinul antigripal protejeaza impotriva a trei tulpini diferite de virus gripal, astfel incat exista sansele sa protejeze cel putin contra unui tip de girpa, care circula in orice anotimp in anul respectiv.



In plus, atunci cand o persoana a fost vaccinata impotriva unei tulpini de virus gripal, corpul va produce anticorpi care vor oferi protectie inclusiv contra tulpinilor asemanatoare, chiar daca acestea nu sunt exact la fel.

Citește continuarea pe sfatulmedicului.ro

Andra Ilie De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro