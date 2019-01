Bătaie de joc! Viitoarele mămici din Prahova pot face analize gratuite pentru sarcină abia după ce nasc!

O cititoare observatorulph.ro, care se pregătește să devină mămică, ne-a transmis pe adresa redacției o scrisoare deschisă prin care atrage atenția asupra drepturi încălcate de statul român încă din perioada sarcinii. Deși ar trebui să beneficieze de un set de analize gratuite, femeile însărcinate sunt nevoite să plătească sume foarte mari laboratoarelor clinicilor private. Evident, cele care nu dispun de resurse financiare importante, merg pe riscul copiiilor :(

”Dragă STAT ROMÂN,

Îți spun, din start, că pentru mine, asemenea multor altor conaționali de-ai mei, ești o mare dezamăgire. Am fost un cetățean care, de-a lungul timpului, am muncit și am cotizat fără să-ți cer prea multe în schimb. Am ieșit la vot, ori de câte ori a fost cazul, și ca toți ceilalți care au rămas în țara asta am sperat. Am sperat că așa cum îmi respect eu obligațiile față de tine, îmi vei respecta și tu drepturile pe care le am, pe care, teoretic, mi le invoci prin Constituție și prin legile aliniate celor europene. Doar că m-am convins, din nou, că teoria nu se pupă de nicio culoare cu practica.

După ani de muncit și cotizat ani, am decis că este momentul să mă ocup și de propria-mi familie și să fac un copil. Sunt în primul semestru de sarcină și ca totul să decurgă bine, să am o sarcină ușoară și să aduc pe lume un copil sănătos, am început să urmez toate procedurile necesare. Am pornit la drum cu inima împăcată, am ales să merg la o clinică privată pentru anumite investigații, însă știind că pot beneficia și de gratuitate la unele analize am mers să mă interesez când și unde le pot face. Că doar ani buni am cotizat lună de lună fără să folosesc un leuț din contribuția către Sănătate. Și, în plus, tot din teoria promovată de către tine, am aflat că gravidele au parte de tratamente urgente și necondiționate de costuri și timp. Deh, doar vrei să crească natalitatea și, în plus, vrei și o populație sănătoasă.

Practica, dragă statule, mi-a reconfirmat că este o utopie să te mai cred sau să sper că va veni și ziua în care voi fi respectată în țara asta… mai ales dacă nu voi cotiza suplimentar, la fiecare pas făcut. Așa cum îmi ceri să fac acum cu analizele. Îmi spui că am dreptul la Sănătate, mai ales că sunt salariată, însă pentru setul de analize aferent trimestrului I, pe care le pot realiza gratuit, conform trimiterii medicului de familie, tu mă anunți că le pot face, cel mai devreme, cam peste patru luni. Că e lista de așteptare stufoasă și că dacă este urgență să le fac contracost… Dragă statule, peste patru luni, voi fi însărcinată în vreo șase luni, iar trimestrul I al sarcinii, cu specificul și investigațiile lui, va fi trecut de mult.

Cum trebuia să fac ca să beneficiez și eu în timp real de un drept al meu, unul pentru care m-ai taxat lună de lună, ani în șir? Trebuia să fiu un fel de Mama Omida și să-mi fac programare înainte de conceperea copilului?! Ce facem dacă eventualele probleme ce ar putea fi depistate și ținute sub control (de pe) acum vor fi descoperite cu întârziere din cauza ta? Le vei remedia tu?! Vei suporta tu costurile potențiale?!

Nu, dragă statule! Tot mie îmi vei reproșa că am fost inconștientă sau că n-am știut cum să te abordez sau etc, etc. Că la plasat vina în ograda celuilalt, am remarcat că ai talente nebănuite. Că doar așa ai făcut și cu acele mămici care chiar nu au avut de unde să scoată banii necesari (și nu-s deloc puțini) pentru controale, ecografii, analize și pentru naștere și pe care le-ai lăsat să se chinuie și să aducă pe lume copii cu diverse probleme.

Da, știu, mai este o posibilitate ca să beneficiez de gratuitate. Să invoc o urgență, să îmi fac o internare de o zi, iar la spital îmi vor fi făcute analizele respective. Dragă statule, nu-s ipohondră, nu-mi place să invoc probleme, mai ales de sănătate, pe care nu le am și nu vreau să le am și, în plus, dacă nu e cazul nu vreau nici să-mi iau zi de concediu medical sau de odihnă doar pentru că așa îmi impui tu. Nu, mulțumesc! Eu fac parte din categoria oamenilor proști, adică aia corecți! La fel de proști ca aia care învață sperând că având carte, vor avea parte, la fel de proști ca ăia care respectă legile, la fel de proști ca ăia care s-au ambiționat să rămână în țara asta, în speranța că, într-o zi, vor avea o țară ca-n afară.

Dragă statule, te anunț de pe acum, că pe copiii mei îi voi sfătui să fie deștepți, să fugă din țara asta cât îi vor ține picioarele, pentru că altfel nu vor afla niciodată ce înseamnă RESPECTUL, DREPTATEA!

Semnat: O viitoare mămică și unul dintre cotizanții fără drepturi!”

