Cenușa pe care ploieștenii au respirat-o în urma incendiului din Mimiu conținea acid sulfuric, dioxine și furan

Postarea deputatului USR, Dan Rădulescu:

În buna tradiție bugetară, dominată de interese de partid, clan și „biznis”, după incendiul din noiembrie, de anul trecut, de la depozitul aflat pe platforma Urban ICIM din cartierul ploieștean Mimiu, instituțiile statului au pus batista pe țambal.

Chiar dacă au ars, atunci, aproape 5000 de tone de materiale, pe o suprafață de 8000 de metri pătrați, fumul fiind vizibil de la o distanță de 15 kilometri, apropierea sărbătorilor a încetinit, până-ntr-o miraculoasă stagnare, orice anchetă a autorităților, ca și cum poluarea atmosferică majoră înregistrată în acele zile – de legalitatea depozitului nici nu mai amintesc – aerul pe care l-am respirat cu toții, nici n-ar mai fi contat într-un oraș și așa supra-poluat.

Și, după ceva vreme, în care au fost sub reflectoare, incidentul chiar nu a mai fost luat în considerare de Garda de Mediu, Agenția de Mediu, Primărie, ISU și Direcția de Sănătate Prahova, da, chiar acea direcție care ne promitea, în scris, sub forma unui răspuns la o interpelare mai veche că, până în decembrie 2018, studiul care să coreleze efectele poluării cu morbiditatea pentru Ploiești și zona peri urbană, va fi gata...

În schimb, imediat după accident, prietenul și colegul meu, Silviu Gurlui, a făcut o serie de măsurători și analize în zona Tătărani, prelevând eșantioane de cenușă depusă pe mașini și vegetație.

Folosind tehnici speciale de analiză și de spectroscopie moleculară, a identificat compoziția chimică a cenușii care a plutit în aerul respirabil, până să se sedimenteze.

Deci, ce am respirat cu toții?

” Probele conțin dioxine si mulți compuși cu structura asemănătoare (furani etc) care persistă mult timp în atmosferă care se acumulează mai apoi in sol. De asemenea, imine, cianamide, compuși clorurați aromatici și alifatici, acizi (acid cianhidric, acid sulfuric) cu producerea SO2 si SO3 și invers (se produc transformări fizico-chimice continuu în atmosferă). Acidul cianhidric, în funcție de temperatură, se degajă sub formă de gaz, este miscibil cu apa - se amestecă foarte bine. Picăturile de apă rețin o perioadă de timp acidul cianhidric în aer, cât atmosfera e umedă, dar, în același timp, coboară spre pământ și se sedimentează în sol.

Astfel că, se contaminează atât aerul, fiind afectată respirația oamenilor, cât și solul.

În plus, în condiții de temperatură scăzută, gazul rămâne acolo și se poate ridica ulterior în atmosferă, după o perioadă de timp, când solul depășește 25 grade C.

Contaminarea din sol este activă și va afecta ulterior din nou aerul – deci, trebuie monitorizare continuă a acidului cianhidric mai ales în condițiile meteorologice specifice.”