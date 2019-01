Test de răbdare la spitalul județean din Ploiești. Trei ore pentru o radiografie, șase ore pentru rețetă

Tot mai mulți prahoveni reclamă aglomerația de la unitatea de primiri urgențe a spitalului județean și timpul mare de așteptare pentru ca pacienții să fie văzuți de medici.

Sesizarea unui cititor:

”Sâmbătă, 12 ianuarie, m-am prezentat la unitatea de primiri urgențe a spitalului județean de urgență din Ploiești pentru că aveam dureri mari la picior. Am așteptat două ore în ”observatorul” de la UPU, de unde am fost trimis la Radiologie. Aici am așteptat încă o oră și jumătate pentru o radiografie și tot atât pentru interpretarea rezultatelor. Așa cum se vede din imagini, este o coadă enormă unde așteaptă inclusiv pacienți în cărucioare și pe targă. În total, am stat la județean șase ore pentru o rețetă! Nu e posibil asa ceva!”

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii spitalului județean.

