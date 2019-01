Analize gratuite pentru copiii cu vârsta între 5 și 12 ani la Ploiești

Laboratorul de analize medicale deschis de Asociația Pacienților Oncologici din România și partenerul său, Maxifarma, efectuează în această perioadă trei analize gratuite pentru copii cu vârste cuprinse între 5 si 12 ani. Programul face parte din Campania de profilaxie pentru leucemia la copii desfășurată de APOR sub numele ”Te rog, mamă, ai grijă de mine!”.

“Proiectul merge deja pe al treilea an. Acum, datorită experienței acumulate, l-am aprofundat. De la O analiză gratuită și cu adresabilitate în mediul rural, acum realizăm TREI analize gratuite (calcemie, sideremie și hemoleucograma cu 20 de parametri inclusi) și ne adresăm tuturor copiilor prahoveni. Pe parcursul derulării proiectului, am identificat copii cu anemie severă, care, netratată, poate degenera într- o formă de leucemie, am găsit afecțiuni hematologice,care prin alt tip de analiză nu pot fi identificate; am găsit la liceu sarcină în 12 săptămâni, neluată în evidență, etc.

Proiectul ajută părintele din 2 perspective: al timpului- pentru că nu trebuie să mai stea la rând la medicul de familie pentru a lua bilet de trimitere când copilul prezintă simptome de boală și 2- al evaluării stării de sănătate sub aspect hematologic-cu sau fără simptome. Analizele SUNT GRATUITE și AJUTĂ părintele, dar și copilul să nu fie nevoiți să treacă printr-o suferință mai mare”, a explicat Iolanda Gheorghiu, presedintele APOR.

Laboratorul APOR este in Ploiesti, pe Aleea Zamora nr.5, bloc 111, ap.3, tel. 0725.541.472 sau 0763.639.375, acolo unde se află și aparatul care depistează celulele canceroase din sânge, înainte de a se transforma în tumora.

sursa: prahovaeconomica.eu

