Cum te abonezi gratuit la serviciul INFP de avertizare a cutremurelor

Abonații canalului INFP din aplicația de mesagerie Telegram au primit astăzi, cu câteva secunde înainte de producerea cutremurului din Vrancea de la ora 13:36, o alertă de seism. Reamintim că ISU nu transmite prin sistemul RO-ALERT avertizări în caz de cutremure, pentru a nu stârnit panică în rândul populației.

Informația primită de utilizatori a fost următoarea: ”cutremur magnitudine 4,6”. Seismul a fost ulterior clasificat ca fiind unul de 4,3 grade (detalii AICI)

Potrivit ziare.com, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a pus încă de anul trecut, la dispozitia publicului, mai multe canale in aplicatia de mesagerie Telegram, disponibila gratuit in Google Play si App Store, prin care poti primi alerte pe mobil cand vine cutremurul.



De ce prin Telegram? Pentru ca aplicatia de chat este extrem de simpla si de stabila, iar comunicatiile prin Internet sunt mult mai rapide decat cele prin SMS, astfel ca vei primi alerta de indata ce aparatele de la INCDFP au detectat producerea seismului.



Astfel, daca te afli in Bucuresti, unde se asteapta ca urmatorul cutremur puternic sa faca ravagii, ai la dispozitie 25-30 de secunde pentru a te pune la adapost.



Ai putea astfel sa iesi din casa sau din lift, sa pleci de pe balcon sau de pe scari, ori sa te pui la adapost intr-un loc sigur, eventual sub o grinda.



Trebuie sa iti instalezi gratuit aplicatia Telegram (un fel de WhatsApp) si sa cauti robotul INCDFP care iti va transmite alertele: @alertacutremur_bot.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro