Balul Steluțelor 2018. Cum poți ajuta copiii bolnavi să ducă o viață mai bună

Asociația M.A.M.E. organizează pe 15 noiembrie o nouă ediție a Balului Steluțelor, o acțiune caritabilă având ca scop ajutorarea copiilor bolnavi.

Cine este asociația M.A.M.E.

Asociatia M.A.M.E. – Maternitate, Advocacy, Medicina, Educatie este o organizatie nonprofit, fondata la inceputul anului 2009, la initiativa Mariei Culescu, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer. A urmat in Romania, la Institutul Oncologic Fundeni, tratamentul specific bolii, dar pentru ca starea de sanatate nu se ameliora si boala avansa, a fost nevoita sa plece la o clinica din strainatate pentru a beneficia de o serie de sedinte Cyberknife. Ajunsa acolo, a vazut diferenta dintre posibilitatile oferite pacientilor, de sistemul medical din strainatate fata de cel romanesc.

S-a intors in tara cu dorinta de a schimba ceva in bine, insa constientizand faptul ca, fiind o singura persoana, nu va putea schimba atat de multe lucruri cate si-ar fi dorit, a decis sa infiinteze un ONG. Astfel, de-a lungul timpului, a incercat sa coopteze cat mai multe persoane care sa sustina, sa se implice si sa adere la proiectele initiate si derulate in cadrul asociatiei, in beneficiul sistemului medical din Romania.

Obiectivele asociatiei sunt: initierea si derularea de proiecte, campanii si evenimente in beneficiul copiilor, identificarea si ajutorarea pacientilor cu afectiuni grave, protectia sociala a copiilor si a parintilor aflati in dificultate, derularea de proiecte educationale si campanii de constientizare. Insa, principalul scop al activitatii derulate de echipa Asociatiei M.A.M.E., va ramane intotdeauna sprijinirea sistemului medical din Romania.

De aceea, ne-am propus sa elaboram periodic proiecte care sa sustina cresterea calitatii in serviciile de sanatate, prin dotarea spitalelor cu aparatura si personalul medical necesar.

Prezentarea evenimentului Balului Steluțelor 2018

