Ploieștenii ies în stradă marți seară pentru victimele incendiului din Colectiv

Sute de ploieșteni și-au anunțat prezența marți seară începând cu ora 19.30, ”La Ceas”, în centrul orașului, pentru comemorarea victimelor din clubul Colectiv. În data de 30 octombrie 2015, în urma unui incendiu puternic izbucnit în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity, 64 de persoane au murit pe loc sau în zilele de după tragedie, iar alte peste 180 au suferit răni grave, 164 fiind spitalizate.

Autoritățile statului au gestionat defectuos situația de criză, multe dintre persoanele care aveau șanse să trăiască sau să se recupereze total, pierzându-și viața sau alegându-se cu răni aduci, care nu s-au vindecat nici astăzi.

O parte din victimele incendiului izbucnit în fosta fabric Pionierul la data de 30 octombrie 2015, unde funcționa clubul Colectiv, erau tineri și aveau domiciliul în Prahova, tineri pe care un eveniment muzical i-a adus împreună, fiind toți legați de pasiunea pentru muzica rock.

Începând cu ora 19.30, toți ploieștenii și prahoveni care vor să marcheze momentul și să aprindă o lumânare în memoria celor care ne-au fost prieteni, frați, surori, colegi, sau ai căror fani am fost, sunt așteptați la fântâna arteziană din fața Primăriei Ploiești. Nu vă vom uita niciodată

”The day we give in is the day we die”

