Hală de depozitare și tratare dejecții avicole la Băicoi. Revolta unui localnic

Un locuitor din Băicoi ne-a sesizat pe adresa redacției că firma Agrisol construiește în oraș o hală de depozitare și tratare dejecții avicole. În timp ce pimarul orașului susține că Agrisol ar fi renunțat la investiție, APM Prahova confirmă că nu a fost emisă încă autorizația de mediu.

Sesizarea cititorului: ”Oare au autorizație de construcție și de la mediu?”

”Vrem să știm dacă există autorizație de construcție pentru această investiție pentru că a fost turnată deja temelia și placa la cota zero aproape în totalitate. Noi am auzit că cei de la Agrisol au făcut o donație pentru spitalul din Băicoi și că ar beneficia astfel de bunăvoința autorităților locale. Nu știm nici dacă există autorizație de mediu pentru că nu am auzit să fi fost consultată populația” a fost mesajul localnicului îngrijorat de această investiție.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Reacția primarului: ”Nouă ne-au transmis că renunță la investiție”

Contactat de observatorulph.ro, primarul orașului Băicoi a confirmat, parțial, cele sesizate de localnic.

”Este adevărat că cei de la Agrisol au început să facă o împrejmuire, pentru care am dispus sistarea lucrărilor până la eliberarea autorizației de construcție, pe care ulterior au și obținut-o. Este adevărat că cei de la Agrisol a ne-au sprijinit cu o donație pentru refacerea acoprișului spitalului, dar nu are nicio legătură una cu alta. În ceea ce privește investiția respectivă, noi am fost înștiințați că nu se va mai face, chiar dacă era vorba de o tehnologie japoneză de transformare a dejecțiilor păsărilor în compost. Cei de la Agrisol au spus că nu mai fac așa ceva pentru că nu vor să aibă probleme cu populația, așa cum se întțmplă, de exemplu, cu poluarea de la groapa de gunoi”, a declarat primarul orașului Băicoi, Marus Constantin.

Citește și Protest împotriva poluării din Băicoi. FOTO

La solicitarea observatorulph.ro, conducerea APM Prahova a transmis adresa de mai jos, în care se precizează că Agrisol se află în procedură de obținere a acordului de mediu și că a cerut Gărzii de Mediu să verifice realitatea din teren.

Deși observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii Agrisol, până la ora publicării acestui text nu ne-a parvenit.

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor