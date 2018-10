Panică la Băicoi din cauza unei sonde OMV Petrom. FOTO

Un locuitor al orașului Băicoi ne-a trimis pe adresa redacției imagini cu o flacără uriașă produsă de o sondă a OMV Petrom din zona Țintea. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii OMV Petrom și Gărzii de Mediu Prahova.

Sesizarea cititorului:

”Buna seara. Numele meu este M. Marian, locuiesc in Baicoi, pe strada Republicii. Va rog sa îmi comunicați ce anume se întâmpla cu sonda celor de la Petrom din localitatea Baicoi, Zona Țintea, in spatele pădurii , care de cel puțin 4 zile arde in continuu. Nu am mai văzut așa ceva pana acum. Exista autorizație pentru aceasta flacara? Poluează enorm zona. In speranța obținerii unui răspuns va mulțumesc anticipat”.

FOTO

Andra Ilie De același autor