Castanii au înflorit a doua oară la Ploiești. FOTO

Temperaturile ridicate din această toamnă au făcut ca mai mulți castani de pe Bulevardul Independenței din Ploiești să înflorească pentru a doua oară în acest an.

Vorbim de copacii care r fi trebuit să se pregătească de ,,hibernare".

Cum temperaturile înregistrate pe timpul zilei au fost si de 25 - 26 de grade Celsius, copacii au înflorit din nou.

Potrivit republicaploiesti.net, Bulevardul Independentei a fost finalizat in timpul primarilor C. T. Grigorescu (1877-1883) si Radu Stanian (1883-1888). Initial, strada a fost pavata cu piatra cubica (care azi se mai vede cand apar gauri in stratul de asfalt!) si a fost unul din locurile principale ale modernizarii orasului.

Pe marginea strazii s-au plantat castani, s-au montat felinare cu gaz, iar in 1897, la rondul dinspre centru a fost amplasat Monumentul Vanatorilor (cel care este acum la Gara de Sud).

Bulevardul a fost unul dintre primele locuri publice, alaturi de Lipscani, strada Franceza si Piata Unirii care au fost iluminate electric.

