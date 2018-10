”Era să fac accident din cauza unei mașini parcate aiurea” Pățania unui ploieștean

Un cititor care a încercat să sesizeze polițiștilor din Ploiești că din cauza unei mașini parcată aproape de o intersecție se pot produce accidente rutiere grave, a constatat că ”pisica” este aruncată în curtea primăriei.

Sesizarea cititorului:

”Nu am crezut ca voi ajunge vreodata sa scriu "blog"-uri pe facebook, dar trebuie sa ma racoresc cumva! Va intrebati de ce merge totul atat de prost in Romania? Pentru ca toate autoritatile statului sunt pline de incompetenti, care mai sunt si aroganti, pe deasupra! Sa va luminez .... Ieri dimineata (n.r. sâmbătă), cand am plecat de acasa, am observat cu stupoare cum un "cetatean" isi lasase o coaja de masina parcata fix inainte sa ies pe strada principala, asa incat am fost nevoit sa ocolesc aceasta masina pe contrasens, mai mai sa intru in coliziune cu un alt autovehicul, care a virat dreapta, sa intre pe strada de pe care imi inchipuiam ca ieseam eu! Ce sa vezi, masina era de vineri seara abandonata (la iesirea de pe str. Splaiului catre str. Andrei Muresanu), dar, pentru ca echipajul de jandarmi care a observat-o nu avea atributii de ridicat masini, a ramas acolo pana dimineata! De nervi, caut telefonul, si formez numarul Politiei Municipiului Ploiesti (0244.595.355, Sectia 1 Ploiesti).

Stiu, din proprie experienta, ca daca suni la 112, risti sa deranjezi, si sa te tarifeze cu 1.000 lei, pentru ca ai sunat abuziv! Nu ca au avut vreodata tupeul sa mi-o faca personal, dar i-am ajutat pe altii sa scape de amenzi de genul asta! Cica sa suni la 112 doar daca este vreo urgenta, de genul unei bombe nucleare, sau o invazie martiana, ca nu trebuie sa deranjezi organul cu contraventii sau infractiuni marunte! In sfarsit, cum spuneam, sun la politie, si, ce sa vezi??? Suna ocupat, la ce va asteptati??? Dupa vreo 5 incercari, raspunde o voce de barbat: "Da?". Era sa zic: "Buna, sefu', te-am sculat??", dar m-am abtinut, si m-am recomandat, povestind ca era sa fac un accident, din cauza masinii parcate absolut nesimtit! "Bine, trimit un echipaj!". Am plecat multumit la munte, cu spiritul civic la cote inalte.

Ce ma gandeam eu? Il amendeaza pe proprietar si isi muta masina de acolo! De unde, frate? Am venit eu ieri, dar am intrat pe alta strada, si nu m-a mai preocupat problema, am dormit linistit! Dar, astazi dimineata (n.r. duminica), ce sa vezi, caruta tot acolo, iar era sa intru intr-un coparticipant la trafic (asa ne zice politia in comunicatele de lemn pe care le transmit catre presa!)! Ce sa fac eu, sa imi stric ziua de duminica???? Sun iar la Politie, la aceeasi sectie, si dupa ce povestesc ca am sunat si ieri, intreb dispecerul de ce nu este ridicata deja masina de la fata locului! "Politia nu se ocupa de ridicari auto!" imi zice vocea! Dar cine? "Primaria!" raspunde categoric. A, da? Si Amenzile de circulatie tot Primaria le aplica? Si Politia ce mai face, atunci? Evident, la o asemenea atitudine, nu aveam cum sa mai discut normal! Rezultatul: seara masina tot acolo, eu cu nervi, mi-am stricat si dupa-amiaza de duminica, cand am ajuns acasa! In concluzie, ma intreb, si va intreb: ce atributii are Politia? Mai avem nevoie sa ii platim, sau mai bine ne facem dreptate singuri? Nu de alta, dar mie imi pare ca vad politisti ... doar pe statele de salarii, si in intersectiile unde nu este nevoie de prezenta lor.

Pe drumul de munte (DN1), ieri, mergeau o mare parte din soferi ca niste dementi, cu viteza foarte mare, foarte aproape unii de altii, schimband nervos banda de mai multe ori cand nu aveau liber sa circule pe a doua banda, si asteptand parca sa produca un accident major! Politia, ioc!

In Ploiesti politia sta cu radarul "la pomana", exact in zonele unde pericolul sa se produca un accident este mai mic (pe Gheorghe Doja, sectiunea unde sensurile sunt separate complet de zona pe care circula tramvaiul), sau la Hipodrom, la iesirea din oras, unde toata lumea are tendinta, oarecum normala si prea putin periculoasa, sa sara de celebrul "cin'zeci la ora"! Sau la Trezorerie, unde nu gasesti niciodata loc sa parchezi, iar daca opresti, desi nu deranjezi pe nimeni, Politia si SGU calare sa iti blocheze roata, desi doua strazi mai sus, pe strada Romana, pe ambele trotuare, permanent, sunt parcate masini neregulamentar! Str. Romana, la cca 50 m de sediul Politiei Municipiului Ploiesti, ar fi prima pe care te astepti sa fie ordine, dar cu greu poti sa circuli cu masina, iar pietonii nu au acces pe jos DE LOC, Aloo, domnu' politist, nici de aici nu ridicati masini???”

