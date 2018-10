Când trecem la ora de iarnă

România se pregătește pentru trecerea la ora de iarnă.

Astfel, în noaptea dintre 28 și 29 octombrie ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Romanii se vor bucura astfel de o ora in plus de somn, iar ziua de 29 octombrie va fi cea mai lunga zi din an.

Trecerea la ora de vara se va face anul viitor pe 31 de martie.

sursa: stirilekanald.ro

