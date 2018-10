La sesizarea observatorulph.ro, OMV Petrom a ecologizat zona contaminată din Prahova

După ce observatorulph.ro a alertat autoritățile de mediu și a solicitat măsuri companiei OMV Petrom pentru poluarea de pe dealul Seciu, au fost luate și primele măsuri.

Reamintim că, sâmbăta trecută, în timpul unei plimbări pe drumul ce leagă orașul Boldești Scăeni de Crama Seciu, o cititoare a descoperit o poluare accidentală cu produse petroliere. Aceasta ne-a tirmis pe adresa redacției imagini cu efectele poluării.

Observatorulph.ro a alertat autoritățile de mediu și a solicitat un punct de vedere OMV Petrom, companie ce deține sondele de exploatare a țițeiului din zonă.

Aseară, reprezentanții companiei au transmis redacției noastre că au ecologizat zona afectată de poluare:

”In dimineata zilei de 1 octombrie, OMV Petrom a fost informata de scurgerea a circa 300 de litri de apa sarata de la o conducta din localitatea Boldesti-Scaeni (jud. Prahova), fiind afectata o suprafata de 20 de metri patrati din vecinatate.

OMV Petrom a inchis imediat conducta si a demarat curatarea zonei. Scurgerea de la conducta de apa sarata a fost remediata la ora 10:00 AM. In prezent, zona este complet curatata.

Lucram indeaproape cu autoritatile relevante pentru a investiga cauzele incidentului. Regretam situatia si facem eforturi pentru a evita aparitia unor astfel de incidente in viitor.”

