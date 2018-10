Dezastru ecologic în Prahova. Poluare cu țiței pe dealul Seciu FOTO-VIDEO

În timpul unei plimbări pe drumul ce leagă orașul Boldești Scăeni de Crama Seciu, o cititoare a descoperit o poluare accidentală cu produse petroliere. Observatorulph.ro a alertat autoritățile de mediu și a solicitat un punct de vedere OMV Petrom, companie ce deține sondele de exploatare a țițeiului din zonă.

Sesizarea cititoarei:

”In data de 30.09.2018 m-am plimbat cu prietena mea pe drumul ce leaga orasul Boldesti-Scaeni de Crama Seciu, iar la un moment dat am simtit un miros puternic de petrol si am auzit apa curgand. Cand ne-am apropiat de fasia de pamant de langa drum am vazut cum apa cu titei tasnea din pamant in doua locuri.

Atasat va transmit poze si filmulete de la locul acestui dezastru ecologic.

Am trimis e-mail la primaria Orasului Boldesti-Scaeni si nu am primit nici un raspuns pana la aceasta ora .

Datorita faptului ca citesc cu interes stirile corecte si complete prezentate pe site-ul Dumneavoastra , doresc sa ma ajutati in stoparea acestui dezastru ecologic. Mentionez faptul ca pe acest deal sunt amplasate sonde de extractie -unele functionale”

