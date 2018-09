Reacția BOR după ședința politicienilor prahoveni din biserica de la Bănești

După ce mai mulți politicieni din Prahova, de la aproape toate partidele parlamentare, au participat la o ședință pe tema refrendumului pentru familia tradițională susținută în incinta bisericii din Bănești, conducerea BOR a reacționat.

Initiativa a fost criticata de numerosi internauti, care au contestat atat moralitatea folosirii unei biserici pentru propaganda politica, oricare ar fi subiectul ei, cat si faptul ca politicienii au stat cu spatele la Sfantul Altar.

Ziare.com a cerut pozitia oficiala a Patriarhiei pe acest subiect. Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, ne-a declarat ca nu este nicio problema, ca faptul ca oratorii au fost politicieni nu inseamna ca sunt politizate dezbaterea si referendumul si ca o biserica poate fi folosita pentru astfel de evenimente.

"A fost o intalnire intre organizatori, adica autoritatile locale, si sustinatorii referedumului. De aici nu rezulta cu necesitate o politizare a referendumului. Oricine ar fi in locul autoritatilor locale are datoria foarte clara de a organiza acest referendum.



Inclusiv intr-o biserica, pentru ca biserica nu este doar un loc de rugaciune, poate fi gazda unor intalniri, unor conferinte, unor discutii. Aceasta intalnire nu are absolut nimic ilegal in ea. Este o intalnire intre organizatorii referendumului si sustinatorii acestuia", a declarat, pentru Ziare.com, Banescu.



Nici faptul ca s-a stat cu spatele la Sfantul Altar nu este o problema din punctul de vedere al Patriarhiei.



"Nu este nimic comentabil in asta, pentru ca biserica este spatiu de rugaciune in momentul in care se oficiaza o slujba. Atunci cand nu se oficiaza o slujba, spatiul ei poate fi folosit cu decenta, inclusiv stand la o masa in fata Sfantului Altar. Nu este nimic comentabil in asta, adica nu este o forma de blasfemie, in niciun caz", sustine purtatorul de cuvant al BOR.

