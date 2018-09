Ce amenzi riscă proprietarii de apartamente începând de vineri

O nouă lege care vizează organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari de apartamente intră în vigoare vineri, 28 septembrie. Potrivit noilor reglementări, amenzile ajung până la 10.000 de lei pentru proprietarii de locuințe care nu respectă Legea 196/2018.

Ce amenzi primesc cei care nu respectă noile obligaţii

Amenda de la 500 lei la 3.000 lei pentru:

- proprietarii care nu vor permite accesul în locuință pentru reparații, lucrări sau în situații de urgență, după ce au primit preaviz motivat de la asociație;

- proprietarii care pun in pericol integritatea structurală a condominiului sau a altor proprietati individuale, precum și a bunei functionari a instalatiilor aferente acestora;

- proprietarii de apartamente care nu execută lucrările de intretinere, reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii, daca aceastea sunt de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari.

Amendă de la 200 lei la 1.000 lei pentru:

- pentru neconvocarea adunarii generale, conform prevederilor Legii 196/2018

- necomunicarea de către proprietar a modificării suprafetei utile către asociatia de proprietari si administrația financiara locală

- neluarea de către asociația de proprietari, de presedinte sau de catre comitetul executiv a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea și mentinerea in stare de siguranta si funcționare a condominiului și a instalatiilor comune aferente pe toata durata existentei acestora

- nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1) lit. s), potrivit căruia "Comitetul executiv propune adunarii generale cuantumul indemnizatiilor, precum si numarul si functiile personalului necesar a fi incadrat cu contract individual de munca sau contract de prestari servicii in cadrul asociatiei de proprietari pentru buna administrare, gestionare si functionare a condominiului, in limita bugetului de venituri si cheltuieli".

- pentru asociațiile de locatari care nu se reorganizează în asociatii de proprietari in conformitate cu prevederile prezentei legi.

mendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

- pentru schimbarea de către proprietar a destinatiei locuintei sau spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuință fără autorizatiile și aprobările legale;

- neexecutarea de catre proprietar a lucrărilor de intretinere, reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii aflate in proprietatea sa individuala, daca aceasta este de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari.

- modificarea aspectului proprietatii comune de către proprietari, precum si a elementelor constructive ale condominiului fara respectarea prevederilor prezentei legi

- utilizarea și gestionarea veniturilor asociatiei de proprietari, altfel decat este prevăzut de prezenta lege

- nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidentiale de a furniza/presta serviciile de utilitati publice prin intermediul retelelor aflate in proprietatea acestora catre locuintele sau spatiile cu alta destinatie din respectivele ansambluri rezidentiale

Amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei:

- pentru utilizarea cu alta destinatie a fondului de rulment sau a fondului de reparatii, altfel decat este prevazut de prezenta lege

- neaplicarea sau nerespectarea prevederilor din prezenta lege de catre furnizorii serviciilor de utilitati publice;

- neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de catre proprietarii ansamblurilor rezidentiale, conform prevederilor art. 14 (In cazul condominiilor din ansamblurile rezidentiale, proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale, in calitate de vanzatori, trebuie sa ii informeze la momentul instrainarii pe cumparatori cu privire la necesitatea constituirii asociatiilor de proprietari, in conditiile prezentei legi).

