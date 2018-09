Orange și Vodafone amendate cu 180 000 de lei pentru taxarea clienților în roaming

Operatorii Orange şi Vodafone au fost amendaţi cu 180.000 de lei pentru aplicarea incorectă a regulamentului european "Roam like at home", potrivit unui comunicat de presă emis miercuri de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Pentru că nu a notificat utilizatorii cu privire la faptul că a modificat clauzele contractuale (respectiv Termenii și condițiile generalede utilizare a serviciilor preplătite) referitoare la condițiile în care este furnizat serviciul de roaming, Vodafone a fost sancționat cu amendă în valoare de 30.000 de lei, operatorul remediind problemele identificate înainte de termenul acordat de 90 de zile.

Pentru neintroducerea politicii de utilizare rezonabilă în contractele încheiate cu utilizatorii de servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente, Orange și Vodafone au fost sancționați cu câte o amendă în valoare de 50.000 de lei. Vodafone a mai fost sancționat cu o amendă în valoare de 50.000 de lei pentru neintroducerea politicii de utilizare rezonabilă în Termenii și condițiile generale de utilizare a cartelelor preplătite.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Sesizări din partea utilizatorilor

De la intrarea în vigoare a regulamentului Roam like at home și până în prezent, Autoritatea a primit aproape 300 de reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice din România privind aplicarea acestuia. Aproximativ 100 din totalul acestora au vizat neinformarea cu privire la introducerea politicii de utilizare rezonabilă în contractele cu utilizatorii, 90 au vizat aplicarea politicii de utilizare rezonabilă conform Roam like at home, iar 57 dintre acestea s-au referit la comercializarea ofertelor fără roaming inclus.

Alte plângeri din partea utilizatorilor s-au referit la faptul că nu au fost avertizați că urmează să li se aplice suprataxe în roaming, existența unor limite pentru cantitatea de date disponibilă în roaming și neinformarea cu privire la modul în care acestea se aplică.

Drepturile și obligațiile operatorilor de telefonie

Operatorii de telefonie sunt obligați să aplice întocmai prevederile Regulamentului european Roam like at home. Acesta prevede ca minutele, SMS-urile și datele consumate în roaming în Spațiul Economic European (Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) să se scadă din resursele naționale incluse. După epuizarea acestora, consumul va fi tarifat la fel ca în România, în afara propriei rețele, dar în limitele unei utilizări rezonabile.

Reglementările europene în vigoare nu interzic operatorilor să ofere planuri tarifare (abonamente/cartele preplătite/(extra)opțiuni) fără acces la roaming. Aceste planuri tarifare se adresează utilizatorilor care nu doresc să utilizeze serviciile de telefonie mobilă și atunci când călătoresc în afara României, preferând să beneficieze de resurse naționale la prețuri avantajoase.

Potrivit reglementărilor europene în vigoare, pentru a preveni abuzurile, există limite clar stabilite pentru o utilizare rezonabilă a serviciilor de date, care pot fi mai mari sau mai mici decât traficul naţional inclus în abonament/(extra)opţiune, depinzând de preţul acestuia/acesteia.

Operatorii sunt obligați să informeze utilizatorii serviciilor de comunicații electronice asupra politicilor de utilizare rezonabilă aplicate, a limitărilor consumului de date în roaming sau a modificării contractelor prin introducerea unor noi condiții de furnizare a serviciilor. Informații complete asupra prevederilor regulamentului Roam like at home, precum și drepturile și obligațiile utilizatorilor și operatorilor pot fi găsite aici.

foto: business24.ro

Ștefan Vlăsceanu jurnalist Din anul 2013 face parte din echipa Observatorul Prahovean. Spune că mai are multe lucruri de învățat, nu s-a plictisit și nu vrea să facă altceva. De același autor