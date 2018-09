Somonul vândut în marile magazine din Ploiești, pescuit din zone radioactive

Un cititor ne-a trimis imagini cu eticheta unui produs vândut de Carrefour în Ploiești, dar care se regăsește și pe rafturile altor supermarket-uri, a cărui origine este una cel puțin controversată. Este vorba de somon afumat, preparatul fiind obținut din peștele pescuit dintr-o zonă care a figurat pe lista celor radioactive.

Este vorba de zona majoră de pescuit (FAO) 67, din Oceanul Pacific, care corespunde uneia contaminate în urma exploziei centralei nucleare de la Fukushima, Japonia, din 2011.

Potrivit unei hărți din 2013, radioactivitatea din zona respectivă era una cu mult peste valorile maxime admise.

Într-un alt studiu, citat de apc-romania.ro, „Proceedings of the National Academy of Sciences” – „Lucrări ale Academiei Naționale de Științe”, se arată că peştii de apă dulce şi vieţuitoarele localizate pe fundul oceanului de lângă Fukushima au un risc mai ridicat de contaminare cu Cesiu radioactiv (Cs) decât cele mai multe alte tipuri de peşte oceanic din aceeaşi zonă; acest risc se micşorează cu cât peştii se îndepărtează mai mult de locul dezastrului.

În mod direct, s-a estimat că a crescut concentraţia de Cs 137 (Cesiu 137) cu 2, până la 3 ori, înregistrându-se concentraţii similare, dacă nu chiar mai mari decât cele de la Cernobîl. În mod indirect, contaminarea radioactivă are un impact semnificativ asupra mărfurilor provenite din zona afectată (Asia, Oceania, Australia şi America de Nord), printre acestea regăsindu-se și produsele alimentare.

Produsele alimentare, în speţă conservele de peşte (ton), uleiul de peşte, produsele semi-preparate din peşte, toate prezintă, conform măsurătorilor efectuate, o radioactivitate sporită, acesta fiind şi motivul pentru care aceste produse sunt vândute, uneori, la un preţ redus pe rafturile magazinelor de tip supermarket.

