Mi-am luat țeapă de la Carrefour, pe banii mei!

După ultima experiență cu Carrefour-ul încep să cred că cea mai mare problemă a brand-ului sunt angajații.

Săptămâna trecută, mai precis vineri, am dat o comandă online pe carrefour.ro pentru un hoverboard în valoare de 750 de lei.

Ne pregătim de plecare în concediu și mă grăbeam să fac rost de suma asta de bani ca să poate ajunge produsul în mâinile copilului în timp util. Asta pentru că vine ziua ei.

După ce am plasat comanda online, am primit un mail care conținea detalii despre produsul pe care l-am comandat, caracteristicile lui, data și ora când am făcut comanda, detalii despre plată și altele de genul ăsta.

Mai scria acolo și că, citez “Cat de curand, vei primi o notificare pe email, prin care iti vom anunta preluarea coletului de catre curier” .

Asta ce înseamnă? Că în momentul în care curierul preia coletul de la ei, eu voi fi anunțată. Nu?

Eh, am așteptat să primesc o veste. Nu s-a întâmplat asta. Așa că marți am sunat eu la Carrefour Relații Clienți.

Mi-a răspuns o domnișoară care nu părea a fi pe planeta asta. Ori am sunat eu într-un moment total nepotrivit...

Nu știa să-mi spună prea multe, doar că... probabil trebuie să ajungă coletul zilele astea la mine.

Am întrebat-o dacă trebuia să fiu anunțată când curierul preia pachetul, nu știa ce să zică...

Am întrebat dacă vrea să-i dau adresa de email ca să verifice totuși dacă e totul în regulă cu comanda, a zis că nu ... nu e cazul... nu știa ce să zică.

Azi de dimineață, surpriză, mă sună curierul. A venit pachetul!!!!!!!!!

Bucuria nu a durat mult pentru că după ce am desfăcut cutia am văzut că era altceva decât ce comandasem. Altă culoare de hoverboard, alte caracteristici! Și numai eu știu cât am căutat modelul Grafitti pe care-l voia copilul!

M-am umplut de nervi. Am sunat la Carrefour din nou. Mi-a răspuns o domnișoară la fel de pierdută în spațiu ca și colega ei. Mi-a cerut niște date pe care nu aveam cum să i le dau atunci pentru că eram în drum spre muncă și mi-a spus că DOAR cu adresa de mail și numele nu poate verifica o comandă.

Recunosc că mi-am pierdut puțin cumpătul și am reacționat ca un protestatar pașnic din Piata Victoriei, adică am avut un limbaj mai acid și tonul ridicat în timp ce-mi ceream dreptatea.

Am anunțat că voi reveni cu un telefon în 10 minute, timp în care voi ajunge la birou și voi putea veni cu toate datele necesare.

Următoarea încercare de a vorbi cu cineva de la Relații Clienți a durat puțin mai mult. După care mi-a răspuns o doamnă care știa ce vorbește. Mi-a cerut adresa de email ca să poată verifica comanda. Ca să vezi!? Deci o comandă se poate verifica DOAR cu adresa de mail???

Hmm, ciudat, colega doamnei nu știa asta.

A verificat datele, mi-a spus că procedura de returnare a produsului și livrarea celui corect durează o săptămână sau mai mult... M-am umplut iar de nervi, dar asta este. Coletul venise din Brăila.

Acum aștept să mă sune cineva de la Carrefour Relații Clienți ca să pot să îi spun din nou povestea, să verifice dacă modelul de hoverboard comandat de mine este pe stoc sau nu, să sun la curierat, să predau coletul și să aștept încă o săptămână cel puțin până când va veni pachetul.

Mă gândesc că dacă se mai întâmplă ceva și de data asta, poate copilul meu va avea hoverboardul cadou de la Moș Crăciun...