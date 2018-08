Record negativ doborât de CFR. Cursa care a depășit 24 de ore!

Călătorii unui tren interregio au ajuns la destinație după mai bine de 24 de ore! Este vorba de Trenul interregio 1921, care a plecat din gara Mangalia duminică la ora 19 şi ar fi trebuit să ajungă la Arad a doua zi, după 16 ore. Trenul a avut o întârziere de 9 ore din cauza accidentului feroviar produs zilele trecute, când un marfar a deraiat între Caracal şi Craiova.

Din acest motiv, tot traficul feroviar a fost dat peste cap, trenurile afectate având, în medie, o întârziere de două ore.

Călătorii au fst sfătuiți de ”naș” să nu ne mai plângă și să folosească trenurile private dacă nu le convine CFR!

Pe calea ferată, distanţa dintre Mangalia şi Arad este de 872 de kilometri, iar pe această rută viteza medie este de 54 km/h. Înainte de a ajunge la destinaţie, “trenul soarelui” opreşte în 32 de gări.

“A fost foarte multă mizere, căldură, mizerie, nouă ore am întârziat. Am stat fără apă, fără mâncare, fără nimic”, spun călătorii. “Nu am băut apă, toaletă era plină. Nu a funcţionat nici aerul condiţionat, dar a trecut”, s-a plâns un călător intervievat de reporterul Știrilor Pro TV.

