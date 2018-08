Pățania unui ploieștean: ”Am cumpărat un laptop de la Altex, iar ei mă acuză, fără dovezi, că l-am băgat în apă!”

Un ploieștean care a cumpărat un laptop de la magazinul Altex de pe Șoseaua Vestului nu-l poate folosi, deși este în garanție. Cei de la service îi cer 3.800 de lei să îl repare, acuzându-l că a băgat laptopul în apă, ”dovezile” fiind fotografii ale unor piese deteriorate, fără serie.

Sesizarea cititorului:

”Buna ziua, va scriu despre un incident cu cei de la Altex . Undeva la jumatatea lunii iunie am solicitat celor de la Altex sa imi trimita un laptop ASUS in service deoarece nu se putea instala niciun system windows aparand probleme de instalare la placa video.( Mentionez ca laptopul functiona la data cand l-am dus la ei , numai ca eu am incercat reinstalarea windowsului si mi-a dat aceste erori).

Eu la data respectiva beneficiam de garantie extinsa pentru laptop. Dupa 10 zile de la predare am primit raspuns ca acel laptop a intrat in contact cu apa si ca trebuiesc schimbate placa de baza si tastaura.

In acel moment eu am hotarat sa nu primesc laptopul si sa il trimit inapoi in service deoarece asa ceva nu s-a intamplat si din ceea ce am vazut la incercarea de instalare a windowsului mie mi-a dat eroare pe placa video , in niciun caz pe placa de baza. Tot cu raspunsul respectiv dansii mi-au trimis si o factura de reparatii si schmbare piese in valoare de 3800 lei .

Revenind , am trimis inapoi laptopul cu rugamintea de a-mi da dovada ca cele doua piese au intrat in contact cu apa si ei mi-au trimis doua poze cu o placa de baza fara serie, cu urme de coroziune care dupa parerea mea laptopul trebuia sa nu mai functioneze, nici sa nu se deschida.

Am primit acelasi raspuns si doua foto in numai 5 zile. Din nou am refuzat preluarea lui din service si in acelasi timp am discutat cu dnul director al magazinului Altex de lângă fostul Billa care mi-a raspuns " eu nu pot face nimic sunt doar un simplu vanzator".

In acel moment m-am enervat si le-am spus ca ii voi da in judecata si voi face reclamatie la ANPC, raspunsul fiind " faceti ce doriti , este treaba celor de la SERVICE " Pur si simplu din acel moment ( a treia sesizare ) au trecut trei saptamani jumate si nu am primit nici laptopul inapoi nici un raspuns la ce s-a mai intamplat .

Deci dupa circa o luna jumatate nu am rezolvat nimic ei facand ceea ce vor la acel service si incearca sa pacaleasca lumea . Primul lucru care m-a facut sa imi dau seama ca este clar rea vointa este acela prin care le-am cerut detalii spunandu-le cum imi pot demonstra ca acele poze sunt ale laptopului ( fara serie fara alte descrieri). Firesc niciun raspuns”.

Observatorulph.ro a solicitat acum o săptămână un punct de vedere reprezentanților Altex, însă până acum nu am primit nicio reacție.

FOTO ”Dovada” celor de la service că laptopul a intrat la apă

FOTO Documente