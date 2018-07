Aer irespirabil în Păulești, comuna de VIP-uri a Prahovei. Fecale deversate în rigolele de pe marginea drumului!

Ploile abundente din ultima perioadă au umplut puțurile absorbante ale locuitorilor din Păulești. Mulți dintre aceștia le golesc în aceste zile, deversând apa murdară în rigolele amenajate pe marginea drumurilor. Mirosul de fecale este atât de puternic, încât oamenii nu își mai pot aerisi locuințele. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere comisarilor Gărzii de Mediu Prahova.

Sesizarea cititorului:

”Incepand cu data de ieri 30.07.2018 si pana astazi la ora 9:19 ora locala, un puternic miros de gunoaie si fecale se simte constant la noi in sat.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Oamenii din zona nu stiu ca suntem in 2018 si ca este ilegal sa deversezi fecale din putul absorbant direct pe rigolele satului!!! Intelegem si aspectul conditiilor de meteo, dar a mai plouat si in alte luni cel putin la fel de mult si niciodata nu s-a intamplat sa nu putem iesi din casa de miros.

Nu mai putem deschide geamurile de miros, de iesit din casa nici atat. Fiica mea este obligata sa inhaleze aceasta nenorocire de aer contaminat cu fecale umane si animale si nu numai. VA RUGAM AJUTATI-NE CAT MAI REPEDE!!! Situatia este scapata de sub control de cativa ani. Nimeni nu face nimic. Politia zice ca n-are ce sa faca ca asa sunt oamenii la tara, primaria zice ca nu are ce sa faca ca asa sunt oamenii de la sat, de la mediu zero solutii. Nici amenda, nici sesizari, NIMIC!

Ploua de foarte mult timp si oamenii din sat care nu si-au facut put absorbant in curte dar si cei care au un astfel de sistem de colectare a deseurilor casnice, revarsa toate gunoaiele si deseurile umane pe santurile si rigolele din sat!!!

Nu numai familia mea a facut reclamatii in acest sens. Garda de mediu nu vine sa sesize problema, primarul nu actioneaza, ce facem? Suntem in anul 2018 si traim ca in secolul 5. Cum este posibil asa ceva?

DE CE AVEM AGENTIILE ASTEA MULTE DE MEDIU? DE CE NU FACETI NIMIC?

Nu se poate sa nu interveniti de atata timp. Nu se poate respira doamnelor si domnilor. Nepasarea autoritatilor NE OMOARA!

Va rugam sa veniti cat mai des in zona si sa constatati problema. Luati probe de sol, luati ce probe vreti, verificati cetatenii astia neevoluati care nici sa se gospodareasca nu sunt in stare.

Ne otravim zi de zi din cauza indolentei cetatenilor si a primariei Paulesti!! Am sa fac sesizari in continuu. Pana se rezolva problema”.

foto cu caracter ilustrativ