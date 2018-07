Țeapă în numele Orange. Compania avertizează abonații cu privire la o campanie de phishing

Mai mulți abonați ai operatorului de telefonie Orange au primit luni un e-mail în care le erau cerute datele de autentificare în aplicația My Orange. Potrivit companiei, totul face parte dintr-o campanie de phishing.

Mailul trimis în numele companiei are subiectul ”Orange România îți dăruiește 1000 de puncte Thank You !!” și pe lângă puncte promite posibilitatea achiziționării unui smartphone premium la un preț redus.

”In cursul zilei de 30 iulie 2018 a fost semnalata o campanie de phishing pe e-mail care vizeaza clientii Orange si prin care se colecteaza datele de autentificare din aplicatia My Orange, insa aceasta campanie nu este realizata si trimisa de catre Orange Romania.

E-mailul trimis in cadrul acestei campanii are subiectul "Orange Romania iti daruieste 1000 de puncte Thank You !!" si promite 1000 de puncte Thank You si posibilitatea de a achizitiona in termen de 24 de ore, din aplicatia My Orange, un smartphone premium la un pret special.

Textul e-mailului trimis de catre atacatori este urmatorul:

Stimate client,

Vrem sa-ti multumim pentru increderea pe care ne-o arati zi de zi. Astfel, Orange Romania iti daruieste 1000 de puncte Thank You si te invita sa descoperi avantajele utilizarii acestora, achizitionand unul dintre terminalele disponibile prin programul Orange Thank You.

Intra in contul tau, in urmatoarele 24 de ore, pentru a beneficia de o oferta speciala, in cadrul programului Orange Thank You, prin care poti achizitiona un iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey, la un pret special, utilizand punctele cadou primite.

Apasa aici ca sa descoperi cum poti intra in posesia unui iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey.

Oferta este disponibila doar in urmatoarele 24 de ore, in functie de stock si disponibilitate.

Multumim,

Echipa Orange

Acest e-mail este trimis de la o adresa falsa de forma [email protected] ThankYou_account.js.net si include un link care, odata accesat, directioneaza catre o pagina web falsa ce captureaza datele de autentificare, apoi este facuta redirectionarea catre pagina de logare Orange reala. In acest fel, un utilizator neavizat nu va realiza ca datele de autentificare tocmai i-au fost sustrase.

In cazul in care ai fost expus acestei campanii de phishing si ai accesat link-ul inclus, iti recomandam sa schimbi de urgenta parola in aplicatia My Orange pentru a evita orice frauda sau distrugerea de catre o persoana rau intentionata a configuratiilor si setarilor salvate. Poti verifica statusul contului My Orange de aici.

De asemenea, iti recomandam sa verifici autenticitatatea promotiilor si concursurilor unde ti se cere autentificarea cu datele de logare din aplicatiile Orange. Daca intampini o astfel de situatie, te rugam sa ne semnalezi de fiecare data pentru a putea lua masurile adecvate pentru a bloca atacul. Puteti afla mai multe pe aici.

Cu prietenie,

Echipa Orange