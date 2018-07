Cum e posibil să mergi mai mult pe jos decât cu autobuzul doar pentru a cumpăra un bilet de la TCE Ploiești?

O ploieșteancă reclamă prin intermediul ziarului observatorulph.ro numărul insuficient de tonete ale TCE pentru procurarea legitimațiilor de călătorie.

Sesizarea cititoarei Olguța L:

As dori sa semnalez o problema care ma macina de ceva vreme. Nu inteleg cum ar trebui sa ne procuram bilete, abonamente si legitimatii de calatorie pentru o zi in conditiile in care in orasul Ploiesti sunt deschise doar 6 tonete in intervalul 6,30- 20,30 si alte 5 tonete cu program scurt, 6,30 - 8,30/ 13,30- 19,00, respectiv toneta de la Palatul Culturii cu programul 10- 17 , de luni pana vineri si atat.

Nu mai spun ca, daca vrei sa catoresti in oras cu mijloacele de transport in comun sambata si duminica, ai la dispozitie doar 5 tonete care sa te ajute sa iti iei o legitimatie pentru o zi (care, slava Domnului, este cea mai ieftina varianta). In zona Muntenia, Piata Malu Rosu, nu exista nici automat de bilete, deci calatorii care doresc sa circule cu TCE trebuie sa astepte sa se deschida toneta (program 6,30 - 8,30/ 13,30- 19,00), sa dea SMS (caz in care pretul depaseste pretul biletului) sau sa circule fara bilet (caz in care risca o amenda...).

Eu merg adesea pe jos pana la toneta de la Complex Nord pentru a mi procura o legitimatie, aceasta fiind cea mai apropiata de zona Malu Rosu,unde locuiesc.

De asemenea, as dori sa semnalez inca o problema: imposibilitatea procurarii intr-o zi de vineri a unei legitimatii de o zi pentru ziua de luni. Aceasta se elibereaza doar pentru ziua in curs sau pentru a doua zi. Un caz special este ziua de luni, avand in vedere ca nu sunt nici macar cele 11 tonete deschise, ci doar 5.

As vrea sa mai mai trag un semnal de alarma si asupra pretului unui abonament lunar care este mai mare decat a 4 abonamente saptamanale, ceea ce nu stimuleaza nicidecum achizitionarea unui astfel de abonament, asa cum stiu ca era inainte.

Solicit un punct de vedere asupra celor semnalate mai sus, deoarece sunt convinsa ca aceste nemultumiri nu sunt doar ale mele. Stiu ca asa este deoarece circul foarte des cu mijloacele de transport in comun, desi posed permis de conducere.

Consider ca este necesara deschiderea unei tonete la capatul traseului 44, important nod rutier (fie ea si cu program scurt) si,desigur, in alte zone cheie, pentru ca cele existente sunt insuficiente. Macar atat, daca autobuzele noi, tramvaiele noi pe care ni le-ati aratat in poze pe panouri mari...au ramas uitate (nu si de noi, cetatenii onesti din oras)”.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților TCE Ploiești.