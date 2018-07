VIDEO. Fructe mucegăite la Cora Ploiești. Reacția conducerii magazinului

Un ploieștean care și-a făcut ieri cumpărăturile din magazinul Cora aflat în incinta mall-ului AFI ne-a sesizat pe adresa redacției că mai multe fructe aflate la vânzare erau mucegăite.

”Astazi (n.r. 6 iulie), în jurul orei 13:50, am fost la magazinul Cora din incinta mall-ului AFI Ploiești pentru a-mi face cumpăraturile, unde am observat că fructele ambalate în caserole de plastic erau mucegăite” a fost mesajul cititorului, care ne-a trimis și imaginile doveditoare postate la finalul textului.

La solicitarea observatorulph.ro, conducerea Cora a transmis următorul punct de vedere:

”Legat de aspectele semnalate, va asiguram ca au fost luate masurile ce se impuneau in acest caz: toate produsele au fost verificate, iar cele neconforme au fost retrase de la comercializare. Calitatea si prospetimea produselor sunt foarte importante pentru noi, de aceea procesul de sortare a legumelor si fructelor are loc de mai multe ori pe zi.

In situatii exceptionale precum cea semnalata de dumneavostra, le oferim clientilor nostri de doua ori contravaloarea produsului, daca se prezinta cu bonul fiscal si produsul la Serviciul Clienti in termen de maximum 24h de la achizitionare.

Va multumim inca o data si, in cazul in care, in timpul vizitelor dumneavostra in magazin aveti nevoie de asistenta, va rugam sa va adresati Serviciului Clienti sau sa ne scrieti pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru a va putea raspunde in cel mai scurt timp”.

VIDEO Fructe mucegăite vândute de Cora Ploiești: