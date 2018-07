VIDEO: Pasageri înghesuiți precum sardinele într-un microbuz din Prahova. Explicația dispecerului

Un cititor ne-a trimis imagini cu aglomerația dintr-un microbuz care a efectuat ieri o cursă de transport persoane pe ruta Ploiești-Târgoviște. Călătorii au stat în picioare și nu le-au fost eliberate bilete. Dispecerul firmei de transport susține că acesta a fost un incident izolat, cauzat de o mașină care a rămas în pană pe traseu.

Sesizarea cititorului:

”Astazi (n.r. 2 iulie) trebuia sa ajunga in statie microbuzul firmei Atyc Târgoviște la ora 16,10 dar acesta nu a venit. Am sunat la dispecerat si acestia au spus ca nu au sofer. Urmatoarea masina a venit la ora 18, insa era un microbuz neincapator fata de numarul celor care ne aflam in statie. Am mers in acel microbuz ca sardinele din conserva, iar soferul nu ne-a dat bilete pentru ca nu le avea la el”.

Contactat de observatorulph.ro, dispecerul firmei de transport susține că microbuzul de ora 16 a rămas în pană, iar mașina de rezervă a ajuns la ora 18:00, încadrându-se astfel în cele trei ore prevăzute în contract.

”Din păcate, au fost mai mulți călători în stație decât capacitatea microbuzului, iar șoferul venea de pe o convenție și nu a avut bilete pentru cursa respectivă. Ne cerem scuze călătorilor pentru disconfort, dar a fost o situație excepțională”.

Imaginile trimise de călător:

VIDEO