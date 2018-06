Ce a pățit un ploieștean care a cumpărat haine prea mici de la Jumbo Ploiești

Un ploieștean ne-a povestit pe adresa redacției pățania sa cu magazinul Jumbo din Ploiești, când a constatat că hainele pe care le-a cumpărat pentru cei mici sunt... mult prea mici.

”Nu pot să nu împărtăşesc experienţa mea neplăcută pe care am avut-o azi (n.r. - miercuri) în marele magazin JUMBO Ploieşti...

Pe scurt, ieri, împins de o nebunie de moment, am cedat rugăminţilor copiilor şi am purces către marele magazin... toate chestiile bune şi nebune (puse de fetele mele) le-am întâlnit în coşul meu la casa de marcat...am lăsat acolo o sumă frumuşică, dar când am ajuns acasă, SURPRIZĂ... unele din articolele vestimentare cumpărate, deşi pe etichetă se potriveau vârstei copiilor, în realitate, erau mult mai mici...

Drept pentru care azi am pornit plin de încredere spre marele magazin, cu lucrurile în plasă. Bineînţeles că acestea erau intacte, cu eticheta, cu tot tacâmul.

Am ajuns la biroul lor de relaţii cu clienţii, prezint situaţia, lucrurile şi bonul fiscal, după care solicit restituirea banilor pe respectivele produse. SURPRIZĂ!!! Nu se poate! Dacă vreau, îmi oferă un voucher cu valoarea produselor, să cumpăr altceva din magazin...

Băi, sunteţi nebuni? Ce să mai cumpăr? M-am convins de produsele voastre! Sunt MICI, nu se potrivesc... Dar totuşi, fac o încercare... Aveţi ţigări? Că vreau să cumpăr 5 pachete. "Nu ţinem ţigări"... OFFF, bine, fie, atunci vreau să cumpăr nişte cuie... "Nici de-astea nu avem"...

Ultima încercare... daţi-mi nişte salam... "Haideţi domnu`, ne luaţi la mişto?" Păi voi aţi început!!! "Ştiţi, politica firmei..." NU MĂ INTERESEAZĂ POLITICA!!! Eu vreau să îmi fie returnaţi banii pentru nişte produse neconforme, iar voi nu vreţi să mi-i daţi, deci avem un conflict, deci fac urât... "Alo, să vină paza" :D Apar doi la metru, îmbrăcaţi într-o salopetă.”, susține

Îi invit să părăsească scenă, ceea ce şi fac, iar eu cer să vorbesc cu superiorul doamnei... "Păi eu sunt cea mai mare aici!" PE BUNE? Atunci îl sun pe patron! "E grec" ŞI CE? chiar sunt curios dacă domnul ăsta grec, patron de mare lanţ de magazine ştie de "politica firmei".

Chiar sunt curios dacă ANPC este de acord cu această politică... Mâine le fac o povestioară şi lor, că azi după ora 18.00 nu m mai putut vorbi la telefon decât cu robotul.

Aşadar, atenţie ce şi de unde cumpăraţi, că s-ar putea să mai tăiaţi de ici de colo ca să intraţi în haine. Ne tot lovim de indivizi că domnul Passaris Cioflingaris (numele e fictiv şi am încercat să îi dau note greceşti), care vin să facă "politici" la noi în ţară, crezând că nu ne cunoaştem drepturile! GREŞIT! Ni le cunoaştem! Mai trebuie să vedem dacă şi autorităţile, în speţă de faţă, ANPC, sunt dispuse să ni le apere...”, susține Corneliu Brînzea, cititorul care ne-a povestit pățania sa pe adresa redacției.