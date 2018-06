Un ploieștean reclamă apă nepotabilă la robinet. Reacția operatorului

Un cititor, care locuiește pe strada Traian din Ploiești, ne-a trimis imagini cu apa de culoarea ruginii care curgea de la robinet.

Acesta susține că a sunat la Apa Nova, de unde a aflat că în zonă ar fi probleme tehnice.

La solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții operatorului au transmis următorul punct de vedere:

”Sesizarea a fost primita in data de 13.06.2015 la ora 21:50. S-a deplasat echipa de permanenta si s-au realizat spalari pe reteaua de apa si pe bransamentul individual al clientului pana la intrarea in conformitate. In concordanta cu procedurile interne, in astfel de cazuri, din zona se recolteaza probe de apa, clientul fiind informat ulterior cu privire la rezultat”.

