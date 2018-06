Un prahovean s-a trezit cu conturile blocate pentru ”regularizare” CASS. Urmează un val de somații

Un prahovean s-a trezit cu toate conturile blocate pentru că nu ar fi plătit asigurările sociale de sănătate la dobanzile încasate acum doi ani. Culmea, datoria depășește acum câștigul :)

Sesizarea cititorului:

”Buna ziua,

Astazi am primit notificari de la bancile unde am deschis conturi (ing, bt) cu infiintare poprire pe conturi emisa de Serviciul Fiscal Orasenesc Boldesti Scaeni.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Am sunat la AFP_Boldesti si mi-au explicat ca suma este o regularizare CASS la dobanzi din niste depozite la ING din 2016 si cam atat.



Am verificat si eu ce dobanzi am avut in 2016 la ING si a rezultat un total de 382.27 ron. Dobanzi care stiu ca s-au impozitat direct la banca la acea vreme.



Stiu ca a mai fost o situatie similara in 2015 cu aceasta datorie aberanta de 468 lei pentru CASS si atunci dar nu stiu cum s-a finalizat. Ce pot sa fac in acest caz?



Mentionez ca eu nu am primit acasa nici o decizie de impunere pentru contribuţii la asigurări de sănătate.

M-am trezit direct cu poprire pe toate conturile la toate bancile”.