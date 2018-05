A cumpărat 3 smartwatch-uri defecte, de la quickmobile.ro. Ceea ce a urmat este și mai interesant

Un ploieștean a sesizat OPC-ul, după ce susține că a fost păcălit de o promoție, de pe site-ul quickmobile.ro. Din trei ceasuri achiziționate la reducere, nici măcar unul nu funcționa.

Mai mult decât să își recupereze paguba, care nu este foarte mare, omul dorește să atragă atenția asupra unor practici comerciale incorecte, nedemne de comercianți de calibru:

”De obicei, evit să cumpăr online de pe quickmobile.ro, pentru că am auzit numai de rău. Nu trimit produsele sau o fac cu foarte mare întârziere, prețuri mari etc, însă pe data de 25.05.2018 am facut prostia să mă las păcălit de o campanie fulger, la un smartwatch, de la prețul de 145 de lei era redus la prețul de 40 de lei.

Am vrut să comand 3 bucăți, însă quickmobile.ro limita comanda pentru smartwatch doar la 2 buc/ comanda, astfel încât am rugat soția să efectueze separat o comandă de 1 smartwatch, iar eu am făcut o comandă de 2 smartwatch-uri.

Toate bune și frumoase până aici. Am plătit curierul pentru ambele comenzi, iar când au sosit produsele și am vrut să le folosesc, am constatat că nici măcar un smartwatch nu funcționează. Mi-am zis, bun, sun la call center, să văd ce trebuie facut.

Surpriă! Quickmobile.ro nu au call center, ba mai mult au doar o rubrică unde să lași un mesaj și o adresă de email, urmând să primești un raspuns când s-or deranja dumnealor.

Am cautat procedura de returnare și am dat peste cea mai mare escrocherie: după ce fac o solicitare la o firmă PARTENERA quickmobile.ro pentru retur, un curier rapid se va deplasa la adresa mea pentru a ridica produsele, care apoi vor fi inspectate. După ce se va constata că sunt defecte, mi se va inapoia doar contravaloarea produselor, iar din această sumă se va scadea o taxă de 25 de lei, pentru curierul rapid de retur.

În situația de față, clientul este pagubit de doua ori. Prima dată plătește un curier pentru expediția unor produse inutilizabile, a doua oară plătind curierul rapid pentru retur.

Întrebare pentru quickmobile: cât costă 3 smartwatch-uri defecte, a câte 40 de lei, vândute pe quickmobile.ro? Răspuns corect: 175 de lei !”

Articolul 1707 Cod civil: „vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse, care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic". ”Este necesar ca aceste vicii ascunse sa existe la momentul vânzării".

Din păcate, în foarte multe situații de acest gen, cumpărătorii renunță la calvarul sesizărilor și traseului de urmat, considerând că suma nu merită atât de mult timp alocat. Este genul de greșeală care încurajează astfel de practici.

Pentru ca asemnea neplăceri să fie soluționate onorabil, pe cale amiabiabilă, vânzătorul trebuie să își asume schimbarea produsului cu unul funcțional, eventual restituirea integrală a valorii produselor achiziționate. Tot vânzătorul trebuie să își asume toate cheltuielile aferente transportului inițial și returului produselor neconforme.

Poate nu este nici vina vânzătorului, care nu poate desigila produsele pentru verificare, însă clientul este cu atât mai puțin vinovat, fiind obligatorie despăgubirea integrală a acestuia, inclusiv cu taxele de curierat.