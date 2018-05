Deși au fost amendați cu 20.000 de lei, cei de la Carrefour continuă să își înșele clienții

Se poate întâmpla o dată, de două ori, pot exista erori, dar este deja prea des și prea mult, pentru un retailer care se respectă și este obligat să își respecte clienții. O nouă sesizare cu diferență de preț între raft și casa de marcat, ridică serioase semne de întrebare asupra celor care gestionează activitatea Carrefour.

Reclamațiile au vizat de-a lungul timpului mai toți marii comercianți, însă rețeaua Carrefour Market Ploiești parcă ține să depășească un record.

Iată doar câteva dintre exemplele anterioare, petrecute într-un interval de timp destul de scurt:

Carrefour percepe taxa de șmecher la casa.

Hotii de la Carrefour-ul express din Galerii te operează la buzunar fără rușine.

Încă o țeapă de la Carrefour Ploiești-un preț la raft, altul pe bon.

Următoarea sesizare, făcută tot pe această temă, a atras după sine și mult-așteptata reacție a autorităților, o amendă de 20.000 de lei, aplicată de OPC. Cazul și detaliile AICI.

Mai mult decât atât, considerând că deja este prea mult pentru a fi catalogate drept simple accidente, observatorulph.ro s-a adresat public șefului Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, care ne-a confirmat că s-a deschis un dosar de cercetare în acest sens. Sesizarea AICI. Sperăm să putem prezenta în curând rezultatele.

Astăzi, 26 mai, o nouă sesizare, aceeași problemă a diferenței de preț, tot în defavoarea clientului, și tot sub sigla Carrefour.

Iată și sesizarea clientei: Astăzi am achizitionat pulpe de pui, de la Carrefour Market vest și, ajunsă acasă, am văzut că este diferență de preț între ce am pe bon și prețul afisat la raft și pe produs. Săptămâna trecută am pățit același lucru la pepene galben. Nu este vorba doar de acel leu, ci de nesimțirea lor nemarginită și nepăsarea angajaților. Multumesc” Atașez pozele cu dovada.”

Așa cum am mai afirmat și în precedentele materiale, ne îndoim că aceasta este politica brand-ului, fiind mai degrabă tentați să credem că este o neglijență crasă a angajaților, a managerilor acestor magazine, care nu sunt capabili să gestioneze activitatea comercială, respectând atât brand-ul, dar mai ales CLIENTUL.