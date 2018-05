Cum se răzbună magazinele online din România pe clienții ”problemă”: îi face de râs pe internet

Datele cu caracter personal devin publice pentru membrii unui site în care clienții sunt reclamați de comercianții online.

Iată câteva dintre ”descrierile” clienților considerați ”țepari” pentru diverse motive, precum refuzul coletului sau plată neonorată, postate pe site-ul clientineseriosi.ro:

Clientul a confirmat comanda emag nr 44720575 apoi nu a mai raspuns la telefon si a refuzat primirea coletului.

C.A. a cumparat o casa in Timisoara, str. Martirilor nr. xxx si nu a dorit sa plateasca comision.

A plasat o comanda pe site-ul nostru, dupa care a refuzat comanda. Un tepar!! de evitat acest individ B.B.

Comanda ca sa probeze daca ii place cum vine...daca nu...refuza coletul...el probeaza pe banii altuia. SI ESTE VB DE UN VAS DE WC...deci nu va complicati cu acest idiot.

Comanda refuzata de client. Un alt client problema ! Acesta face comenzi online , ca apoi sa le refuze !

Am trimis comanda la aceasta doamna , exact in ziua in care a fost plasata comanda , am trimis sms de confirmare , dar la 3 zile am primit coletul inapoi . Comanda Refuzata. Clientul sa razgandit si nu a mai vrut coletul.

Nemulțumiți de această practică, mai mulți clienți au dat în judecată magazinele care au postat reclamații pe site-ul respectiv, susținând că ei au furnizat datele cu caracter personal pentru plasarea unei comenzi, nu pentru a deveni publice în context negativ.