I-ai cumpăra copilului tău țigări de jucărie, de la Jumbo Ploiești?

Să mergi la un mare magazin specializat în articole pentru copii și să ai surpriza ca pe raft să găsești... țigări de jucărie, cu fum fals. Asta da... surpriză!

Un cititor al observatorulph.ro a avut partea de o asemnea ”surpriză”, dorind acum să afle ce se află în cutia craniană a celor care pun în vânzare asemnea ”jucării”.

Cititorul ne-a trimis următoarele rânduri: ”Considerând că problema pe care am descoperit-o poate fi una destul de gravă, fac apel la dumneavoastră în speranța unei mediatizări. Am făcut câteva cumpărături de la supermarket-ul Jumbo și am constatat cu stupoare, pe unul din rafturile de jucării destinate copiilor mici, jucării în formă de țigări. Chiar dacă acestea au rol de distracție și amuzament vârsta copiilor este destul de mică, iar aceștia pot sa se apuce de fumat mult mai târziu...”

Produsul ”Țigări false, cu fum fals” este la super-ofertă: două bucăți la doar 1,99 lei. Așteptăm cu interes explicația celor de la Jumbo. În cazul în care consideră că totul este în regulă, le sugerăm să extindă gama de produse, introducând și cocaina falsă din praf de stele sau făină de Băneasa, eventual și ceva bunici gonflabile, măcar să știm o treabă... Păi, ori ne distrăm, ori ne plictisim cu lopățica în nisip?