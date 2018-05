Fabrică de gheață din Ploiești, închisă de OPC Prahova. Produsele, infestate cu e-coli

Singura fabrică de gheață alimentară din Ploiești a fost închisă în urma unui control al inspectorilor OPC Prahova. În probele de apă analizate în laboratorul autorizat Larex au fost găsite bacterii de tip e-coli, asociate celor dezvoltate din fecale.

Fabrica respectivă nu avea nici autorizație sanitară de funcționare emisă de DSP Prahova.

Ca măsuri complementare s-a dispus oprirea de la vânzare a 12 tone de cuburi de gheață ambalate în pungi de plastic și retragerea din magazine a unor loturi posibil infestate.

În plus, societatea a fost amendată cu 40.000 de lei.

Fabrica va putea funcționa din nou doar după intrarea în legalitate.

Infestarea cu bacterii de tip e-coli se manifestă prin dureri severe de stomac, crampe abdominale si sensibilitate spontana si la palparea abdomenului, greață, vărsături și diaree.

Se recomandă tratament cu antibiotice prescrise de medic în urma unor analize de laborator.

Comunicatul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Prahova:

Comisarii CJPC Prahova au desfasurat o actiune de control la un producator de cuburi de ghiata din municipiul Ploiesti,unde a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 40000 lei si s-a dispus oprirea temporara a fabricatiei pana la intrarea in legalitate.S-a dispus de asemenea,masura de oprire definitiva de la comercializare a cantitatii de 12000 kg cuburi de ghiata in valoare totala de 20000 lei precum si retragerea din reteaua comerciala a produselor livrate din loturile 14.09.2018 si 14.10.2018.

Deficiente constatate:

Lipsa autorizatie de functionare emisa de Directia de Sanatate Publica;

Produsele sunt neconforme la parametrii microbiologici ,asa cum reiese din raportul de incercari si raportul de expertiza emise de laboratorul Larex Bucuresti(ex.Escherichia coli ufc/250 ml :prevazut 0, determinat 26 ).