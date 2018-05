Călător amendat de CFR, chiar dacă avea bilet, în urma unui conflict cu ”nașul”. VIDEO

Un client al CFR susține că este executat silit pentru o amendă de călătorie frauduloasă, deși avea bilet. Totul a pornit de la o discuție aprinsă cu controloarea din tren.

Sesizarea cititorului Selea Stelian:

"Cel mai frumos cadou de azi..gasit in cutia postala! Executare silita din partea Biroului executorilor judecatoresti asociati Ailiesei si Gută! Povestea incepe asa....In data de 17-10-2016 ma intorceam din delegatie de la Brasov spre Bucuresti cu trenul. In timpul calatoriei am avut o discutie mai aprinsa cu cineva la telefon.Controloarea care tocmai trecea pe acolo zice: Te dau jos din tren!!!Cum sa ma dai,am bilet....?!!!Domne,eu hotaresc in trenul asta zice...Normal ca m-am enervat si eu,si am avut o discutie mai aprinsa cu ea.

In discutia filmata de mine am aratat si biletul la camera, spre norocul meu.Controloarea a chemat politia in gara din Ploiesti, unde sunt legitimat si sunt lasaa sa plec (logic,nu facusem nimic..).

Cand ajung in Gara de nord ii fac reclamatie la seful garii, de unde obtin si nr de inregistrare. In tren eu eram insotit de 2 colegi, ea de alt controlor, care nu s-a bagat vazand ca am dreptate.

Acum imi vine acasa proces-verbal de contraventie intocmit in data de ATENTIE 16-10-2016!!! ca nu am avut bilet..!!!!!

Deci la o luna de cand am calatorit CU BILET!!! Apare si o stampila din 26-10-2016 a Garii Basarab!!

Deci procesul e intocmit in 16 Noiembrie si stampila e pusa pe 26 Octombrie!”.

Acesta ne-a transmis și filmarea cu conflictul din tren, pe care o puteți viziona la finalul textului.

La solicitarea observatorulph.ro, CFR a transmis următorul punct de vedere în data de 28 martie:

”Referitor la solicitarea dumneavoastră privind sesizarea dlui Selea Stelian vă informăm că la acest moment nu ne putem exprima un punct de vedere. Situația dlui Selea este în analiză, iar după finalizarea acesteia vom reveni cu răspunsul solicitat, în termenele prevăzute de lege. Mulțumim”.

După acest răspuns, oficialii CFR nu au mai revenit până astzi, 2 mai, cu rezultatele anchetei interne.

VIDEO Conflictul dintre călător și controloarea de bilete: