Cârnații de Pleșcoi de la Kaufland Nord se scumpesc în drum spre casa de marcat. Experiența unui cititor

La începutul lunii aprilie, Observatorulph.ro publica reclamația unui cititor care susținea că a cumpărat un pui grill din Kaudland Sud Ploiești care avea un preț la raft și altul pe bonul fiscal. Explicația Kaufland a venit ulterior iar reprezentanții companiei susțineau că nu au apucat să actualizeze prețul și la raft.

Ieri, un alt cititor al Observatorulph.ro a trecut printr-o experiență identică, de data asta în magazinul Kaufland Nord din Ploiești.

”Am luat câțiva cârnați de Pleșcoi din Kaufland Nord. Pe eticheta produsului cântărit scria 25,90 lei/kg și 8,21 lei valoarea de plată pentru cârnații respectivi. Când am ajuns la casă și am plătit, am constatat că am dat 28,90 lei/kg, adică 9,16 lei pe cârnații respectivi. Nu este pentru prima dată. Am impresia că profită de faptul că seara oamenii sunt mai obosiți și mai neatenți. E bătaie de joc. Cât despre reclamație la OPC, nici nu știu dacă are rost să fac fiindcă încă aștept de la autorități un răspuns la reclamația mea de mai bine de... un an”, susține Răzvan Florea, cititorul care ne-a semnalat cazul.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților Kaufland.