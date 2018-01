Surpriză neplăcută în ficatul de pui cumpărat din Profi de o ploieșteancă. Reacția conducerii

O ploieșteancă susține că a găsit o ”lighioană” în caserola cu ficat de pasăre proaspăt cumpărată de la magazinul Profi Ploiești amplasat în zona Lămâița. Reprezentanții lanțului de magazine susțin că au alertat producătorul.

”Bună ziua, as vrea sa va semnalez o situație cel puțin scârboasa, ca să nu vorbesc de riscul de inbonlavire. Merg la Profi Lămâia și cumpăr ficat de pasare proaspăt. Toate bune și frumoase pana aici. Îl spăl, îl pun în tigaie și apare surpriza...dupa ce ficatul a început sa se strângă din cauza procesării termice, a ieșit la suprafață lighioana din imaginea de mai jos. Nu îmi dau seama ce reprezinta (vierme sau gândac sau orice altceva), însă cred ca va puteți da seama ca mi s-a întors stomacul pe dos și am îmbrățișat vasul de wc instantaneu.”

La solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții lanțului de magazine Profi au transmis următorul punct de vedere:

”Siguranta alimentara este o prioritate absoluta pentru magazinele noastre, iar conditiile de depozitare a produselor sunt respectate cu strictete. De aceea, am facut cercetari amanuntite in legatura cu aceasta sesizare inainte de a va furniza raspunsul de mai jos.

Fiind vorba despre un produs preambalat, un punct de vedere pertinent poate fi formulat de producator, iar acesta a fost informat de situatie. Din imaginile transmise nu se poate insa vedea numarul lotului sau data expirarii produsului, elemente esentiale in baza carora producatorul poate oferi un astfel de punct de vedere”.

In lipsa acestor informatii, singurul element de identificare concret prezentat in imaginile transmise de dumneavoastra este pretul produsului. Atentie: in momentul de fata pretul este de 11,99 lei/kg si acesta nu a fost modificat din data de 31.12.207! In aceste conditii, avand in vedere pretul de 10.99 lei/kg care se poate citi pe eticheta transmisa, se impune concluzia ca cititoarea dumneavoastra a cumparat produsul inainte de sfarsitul anului. Din pacate, nu putem sti in ce conditii l-a pastrat de atunci.