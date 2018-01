Automatele de bilete ale TCE Ploiești, tot mai ”pretențioase”. ”Am pierdut autobuzul !”

Un ploieștean ne-a sesizat pe adresa redacției dificultățile pe care le-a întâmpinat atunci când a încercat să-și cumpere un bilet de autobuz de la automatul TCE.

Sesizarea cititorului:

”Întreb și eu ce se întâmplă cu automatele de bilete ale celor de la TCE Ploiești? Am încercat în stația de la Oficiul Poștal nr 1 cu 10 bancnote de 1 leu și doar una a fost acceptată de aparat. Am și pierdut un autobuz de pe traseul 30 încercând să iau un bilet. Am cerut explicații apoi de la o angajată și nu a știut ce să răspundă. Întreb și eu dacă un cetățean de bună credință este crezut de controlori că pur și simplu nu a putut cumpăra un bilet de la automatul TCE: Îl crede cineva că funcționează?”.

Observatorulph.ro solicită public conducerii TCE Ploiești să verifice dacă automatele de bilete funcționează în parametri normali.

foto cu caracter ilustrativ