Am descoperit urme de brânză în pateul cu... griș

După îndelungi cercetări, am descoperit că produsul ”pateu cu brânză” poate să conțină chiar și brânză. Nu multă, dar este...

Din start trebuie să recunosc că pateurile erau calde și miroseau extraordinar de bine. Recunosc că sunt și gustoase.

O colegă rău intenționată, care a vrut să distrugă caloric întreaga redacție, a venit cu o pungă imensă cu pateuri. Și să fi fost Ducan, regele dietelor și prietenul de suflet al anorexicilor, tot ai fi luat un pateu. Miroseau de îți stătea părul ca doamnei prim ministru, Viorica din Clejani.

Colega le cumpărase de la o patiserie din Piața Nord. Acum, ori s-a oprit pe drum și a scos brânza din pateuri, înfruptându-se singură, prin vreun gang obscur din Ploiești, de frica efectelor programului de guvernare al PSD, ori pateurile erau cu griș, iar o angajată scrisese din neatenție ”pateuri cu brânză”, în amintirea vremurilor când până și patiseriile își permiteau aroganța de a pune brânză... în pateurile cu brânză.

Și cum totuși miroseau a brânză, spre dezgustul colegilor mei, am disecat și tranșat cu bestialitate, căutând sursa mirosului. I-am suspectat că le-a fi parfumat cu spray cu aromă de brânză. Într-un final, m-am liniștit. Forajul meu prin inima pateului mi-a spulberat suspiciunile. Am descoperit nu mai puțin de 4 puncte de brânză, pe care vi le prezint cu mândrie în filmulețul de mai jos. Totodată, le mărturisesc colegilor că după ce l-am văzut ieri pe Iohannis umilit de Dragnea, astăzi o să fac doar știri cu pateuri, panseluțe și mai văd eu... ziua e lungă și nici chef nu am să plec din redacție.

PS: În atenția patiseriilor - credeți că este dificil să scrieți pe etichetă ”pateuri cu griș” și mai jos, cu litere mici ca în contractele de creditare de la bănci, să completați ”ar putea conține urme de brânză”? Toată lumea ar fi fericită, iar clientul corect informat.