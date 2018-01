Reducere de ZERO lei în magazinul online Dedeman. Prețul afișat, același cu prețul cu discount

”L-am găsit în oferta online, unde figura ca fiind redus. Când am intrat pe produs, am constatat că, de fapt, oferta nu există. Prețul standard era de 33,72 lei iar prețul redus tot e 33,72 lei. Ce să mai înțeleg?”, susține cititorul care ne-a trimis fotografia alăturată.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere pe marginea acestei reclamații companiei Dedeman. Aceștia și-au recunoscut greșeala, catalogând-o drept o problemă de ordin tehnic în magazinul online.

”Referitor la solicitarea dumneavoastra va comunicam ca in urma verificarilor noastre am descoperit ca eroarea semnalata a fost generata de o problema de ordin tehnic cu privire la afisarea pretului in aplicatia de mobil Dedeman.

Pe site, pretul produsului este afisat corect, 33,72 lei, acesta nefacand parte din promotia curenta.

Eroarea a fost corectata si in aplicatie.

Totodata, ne cerem scuze pentru neplacerile create si le comunicam clientilor ca ne pot transmite sesizarile lor la Serviciul Suport Clienti, telefon 0234 525 525, asigurandu-i de intreaga noastra disponibilitate pentru solutionarea lor.”, susțin reprezentanții Dedeman.