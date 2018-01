RCS-RDS rezolvă problemele în 24 de ore, doar dacă sesizezi OPC-ul. Altfel, durează două luni

Atunci când este vorba despre încasări, te trezești cu ei la ușă; dacă ai nevoie să-ți rezolve o problemă, timpul de așteptare este nedefinit.

Seriozitatea și promptitudinea furnizorilor de servicii, de pe piața românească, lasă mult de dorit. Atunci când vor să ”te agațe”, să semnezi cu ei, nu știu ce să mai facă, cum să te abordeze, să fie amabili, să-ți promită câte-n Lună și-n stele...

Când însă întâmpini o problemă de natură tehnică, invariabil... trebuie să aștepți. De la a te ignora, până la a-ți explica faptul că sunt enorm de multe solicitări și trebuie să aștepți. Și... aștepți. La început ești de bună-credință, ești înțelegător, deși zilele, săptămânile, chiar lunile se scurg, evident în defavoarea ta.

Nu discutăm acum despre calitatea serviciilor, care nu de puține ori lasă de dorit, sau nu sunt conforme cu ceea ce aveai în ofertă. Factura trebuie achitată lunar, iar tu ai de așteptat până ți se rezolvă diversele solicitări.

Un astfel de exemplu este și solicitarea unei ploieștence, adresată companiei RCS-RDS. După ce a așteptat două luni, aceasta s-a săturat și a sesizat OPC-ul. Surpriză! În doar 24 de ore problema a putut fi rezolvată.

Sesizarea către OPC: ”In data de 12 noiembrie am solicitat livrarea unui card CI la punctul de lucru RCS RDS de pe Republicii (langa Mega Image) pentru a-l schimba cu receiverul pe care il am actualmente in posesie. Cardul se livreaza gratuit la schimb cu receiverul care a fost oferit tot gratuit de RCS RDS in cadrul contractului, cardul fiindu-mi necesar deoarece am achizitionat un televizor care are slot pentru card CI. Doresc sa adaug ca, atunci cand am mai solicitat un card CI cu plata pentru un alt televizor, acesta mi-a fost livrat in maxim o luna de zile. Pentru acesta solicitat acum si care este gratuit deoarece este la schimb, perioada scursa de la solicitare este nepermis de mare. M-am interesat telefonic de situatie in decembrie si mi s-a spus ca nu au avut carduri pe stoc si ca se onoreaza comenzile in ordinea in care au fost primite, fiind foarte multe comenzi. Am revenit cu un telefon astazi, 13 ianuarie la orele 22 si am primit acelasi raspuns. Mi se pare interesant motivul invocat pentru care nu mi se onoreaza comanda nici dupa atata timp. Banuiesc ca, daca era contract nou sau solicitam un card cu plata, timpul de asteptare era cu mult scurtat si nu se ajungea la 2 luni. Apelez la dvs cu rugamintea de a verifica situatia intrucat cei de la RCS RDS nu mi-au oferit o data certa sau un motiv credibil pentru care comanda mea nu este onorata.”

După depunerea reclamației, cititoarea noastră ne-a trimis următorul mesaj: ”Se pare că doar așa funcționează la ei. Am primit în mai puțin de 24 de ore mesaj pe telefon, ca să merg să ridic cardul CI de pe Republicii, după o așteptare de 2 luni.”

Putem înțelege că solicitările sunt numeroase, însă de bun simț, în relația furnizor-client, este ca furniorul să-și calibreze serviciile, încât să poată să acopere și solicitările, nu doar segmentul de racolare clienți și facturare a acestora. Altfel, oricare furnizor care nu îndeplinește această condiție este unul nedemn de încrederea clienților și de imginea pe care încearcă să o promoveze.