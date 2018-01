Profi - un preț la raft, altul la casă... și un răspuns cu tupeu

Nu de puține ori, în mai toate magazinele de profil, clienții au avut surpriza neplăcută să găsească prețuri diferite pentru același produs al aceleiași mărci. Chiar dacă diferențele sunt mici, contează enorm atitudinea față de clientul înșelat.

Faptul că promoțiile de la raft nu au nicio legătură cu prețul real, regăsit pe bonul fiscal, este cauzat de vina angajaților. Sunt mii de produse, dar asta nu este o scuză pentru că nu sunt capabili să-și organizeze activitatea, măcar în sfera promoțiilor.

Este și cazul unei sesizări, a unei cliente din Ploiești, la adresa magazinului Profi de pe strada Eremia Grigorescu nr. 8:

”Am cumpărat în această seară (n.r.- sâmbătă 13.01), de la magazinul Profi din str. Eremia Grigorescu nr. 8, un pachet de Pepsi 2x2 litri, care la raft (o insulă situată în altă parte a magazinului față de raftul de răcoritoare) avea prețul de 7.19 lei, iar la casa 8,09 lei. Precizez că este pentru a doua oară săptămâna asta, când constat această diferență. Prima dată am observat doar acasă și nu m-am mai întors în magazin, dar în această seară am cerut explicații. Casierul mi-a spus că nu știe, că mă crede că e diferență de pret, fără ca eu să îi și demonstrez asta, dar că nu are ce să facă. Am cerut să vorbesc cu șeful de magazin, o doamna care inițial mi-a arătat că la raftul de răcoritoare prețul este identic cu cel de pe bon. Când i-am arătat de unde am luat pachetul (insula), a început să scoată etichetele de preț și să împartă vina, ba pe o colegă gravidă, ba pe cei de la Pepsi. Nici vorbă de scuze... Se pare că vina este a cumpărătorului care nu caută prețul aceluiași produs, în toate colțurile magazinului și să îl achite pe cel mai mare, fără comentarii. În cele din urmă, i-a cerut colegului de la casă să îmi returneze diferența, iar când am informat-o de o eventuală sesizare la ANPC, mi-a spus că pot face ce vreau, pentru că oricum ei nu pot verifica prețurile la peste 4000 de produse. La așa atitudine le-am propus și eu să stea acasă...”

Faptul că mulți dintre cei care lucrează în domeniu au salariile mici, că munca este destul de solicitantă, nu reprezintă scuze în relația cu clienții. Erori apar în oricare activitate, însă puțin bun-simț, puțin respect, ar face minuni.

foto bon și etichetă promoție: