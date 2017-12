Pățania unui ploieștean care și-a cumpărat bilet TCE prin SMS. Reacția conducerii

Un ploieștean, care și-a cumpărat astăzi bilet de tramvai prin SMS, putea fi acuzat de călătorie frauduloasă. Deși a fost taxat de două ori, clientul TCE nu a primit confirmarea biletului cumpărat prin telefon.

Sebastian G., a povestit pentru observatorulph.ro experiența neplăcută pe care a avut-o cu sistemul de pată prin SMS implementat de TCE, care nu funcționează în avantajul clienților:

”Astăzi am vrut să călătoresc cu tramvaiul 101 și am dat un SMS la numărul scurt 7445. Trebuia să primesc un cod de confirmare, dar acesta nu a mai ajuns. Am mai dat odată un SMS la același număr și tot degeaba. În schimb am fost taxat de fiecare dată, în total un euro, dovadă fiind mesajul primit de la operatorul de telefonie mobilă. Întreb și eu ca cetățeanul care a fost furat: eu cum recuperez paguba?” .

Directorul TCE: Îi vom returna banii

Contactat de observatorulph.ro, Nicolae Alexandri, directorul TCE Ploiești, a declarat: ”Voi verifica ce se întâmplă cu sistemul de plată prin SMS. În astfel de cazuri, dacă clientul dovedește că a trimis SMS la 7445 nu este amendat de controlori, chiar dacă nu a primit confirmarea plății. În cazul semnalat de dvs., îl rog pe ploieștean să depună la sediul nostru o sesizare în baza căreia îi vom returna banii. Îmi cer scuze pentru disconfortul creat”.

Ploieșteanul a cumpărat două bilete prin SMS, fără să primească și confirmarea

Factura telefonică a fost încărcată cu un euro de biletele virtuale vândute de TCE