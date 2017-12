Focare de trichineloză descoperite în Prahova. Lista localităților cu porci infestați

Mai mulți porci sacrificați în gospodăriile unor prahoveni au fost confirmați cu trichineloză, în două cazuri familiile consumând carnea infestată înainte de a duce probele la laborator.

Comuncatul DSVSA Prahova:

Incepand cu data de 05.12.2017 in judetul Prahova din cele 17 suspiciuni au fost confirmate 11 cazuri de trichineloza la porcul domestic (9 cazuri) si salbatic (2 cazuri) din care 7 cazuri numai in acest week-end, motiv pentru care DSVSA Prahova atentioneaza crescatorii de suine sa efectueze obligatoriu examenul trichineloscopic dupa sacrificarea acestora, tinand cont de pericolul pe care il reprezinta aceasta boala parazitara transmisibila la om prin consum de carne si produse din carne de porc neexaminata sanitar veterinar.

Cele 9 cazuri de trichineloza confirmate la porcul domestic au fost declarate oficial in localitatile: Valea Calugareasca (3 cazuri), Aricestii Rahtivani (1 caz), Varbilau (1 caz), Puchenii Mari (1 caz), Tinosu (1 caz), Scorteni (1 caz), Rafov (1 caz), iar cele 2 cazuri de trichina la porcul salbatic au fost inregistrate la AJVPS Prahova – Fond de vanatoare 39 Plopu si AVPS Campina – Fond de vanatoare 22 Orjogoaia.

Din cele 9 cazuri de trichineloza confirmate la porcul domestic se vor acorda despagubiri numai la 5 proprietari care aveau suinele identificate prin crotaliere si inregistrate in Baza Nationala de Date, ceilalti 4 nefiind identificati prin crotaliere.

Mentionam faptul ca in 2 cazuri exista consumatori, respectiv Aolaritei Ioan din Puchenii Mari (1 persoana) si Olteanu Stela din Tinosu ( 7 persoane), fiind notificata in scris DSP Prahova, inclusiv tabel nominal cu persoanele care au consumat carne de porc inainte de efectuarea examenului trichineloscopic si declarate de proprietar, pentru a lua masuri conform legislatiei in vigoare.

Carnea si organele de la porcii confirmati cu trichineloza au fost ridicate de catre DSVSA Prahova in vederea incinerarii acestora la o unitate autorizata sanitar veterinar.