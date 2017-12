La Blue Air, call center-ul e aproape la fel de scump ca o linie fierbinte

Marile companii au implementat o nouă sursă de venituri: call center-ul. Clienții sunt taxați pentru fiecare minut petrecut la telefon cu robotul sau operatorul.

După ce observatorulph.ro a publicat ieri articolul Ești client Orange și ai o problemă? După ora 21 te costă!, astăzi vă prezentăm cazul unui alt call center unde fiecare minut costă scump.



Este vorba de serviciul clienți al operatorului de zbor low-cost Blue Air, unde, în afara orelor de program, un minut costă 0,62 euro!

Blue Air se lauda cu faptul ca este prima companie aeriana romaneasca cu 100% capital privat, lansata in 2004. In 2013, actionarul majoritar al comaniei Blue Air, Nelu Iordache, este acuzat de deturnare de fonduri de la Comisia Europeana, fonduri alocate pentru constructia autostrazii Arad-Nadlac. Compania pierde imagine, dar a reusit sa se mentina pe piata pana in prezent, potrivit prezentării de pe vola.ro.